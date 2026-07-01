Într-o scrisoare, JRR Tolkien dezvăluie secretele Pământului de Mijloc. Documentul va fi scos la licitaţie

Scrisoarea lui JRR Tolkien va fi scoasă la licitaţie la Londra. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

O scrisoare a scriitorului JRR Tolkien care dezvăluie secretele Pământului de Mijloc (n.red. continentul fictiv unde se desfășoară acțiunea majorității operelor scrise de J.R.R. Tolkien, inclusiv „Hobbitul” și „Stăpânul Inelelor”) şi originea unor toponime va fi scoasă la licitaţie la Londra de casa de licitaţii Christie's pe data de 8 iulie.

Este considerat cel mai influent romancier fantasy al secolului al XX-lea, dar JRR Tolkien și-a făcut timp să răspundă la întrebările cititorilor despre secretele Pământului de Mijloc. Acest lucru este dezvăluit într-o scrisoare rară a marelui scriitor britanic, decedat în 1973, care va fi licitată de Christie's la Londra pe 8 iulie, cu un preţ de pornire între 5.000 și 7.000 de lire sterline (aproximativ 6.000-8.000 de euro), relatează La Repubblica.

Datată pe 28 februarie 1966, scrisoarea reprezintă o mărturie prețioasă a relației directe pe care autorul romanului Stăpânul Inelelor a menținut-o cu cititorii săi, oferind în același timp dezvăluiri fascinante despre universul său narativ. Scrisă la mașină și semnată cu pixul, scrisoarea era adresată lui Jenny Hall, o tânără pasionată de operele sale.

Aceasta îi scrisese după ce observase asemănări izbitoare între unele nume de locuri din Pământul de Mijloc, lumea trilogiei lui Tolkien și locații reale din comitatul galez Brecknockshire. De asemenea, cititoarea a întrebat dacă misterioșii „ulmi umblători” menționați în paginile sale erau întâmplător Soțiile Ent, omologii feminini ai Enților și ai tovarășilor lor, care au dispărut în mod misterios la sfârșitul celei de-a Doua Ere, în timpul Războiului Ultimei Alianțe. Potrivit lui Barbă-Arbore, un personaj din „Stăpânul Inelelor”, aceștia nu erau morți, ci pur și simplu „pierduți”.

În răspunsul său, Tolkien clarifică faptul că numele locurilor nu sunt derivate direct din Țara Galilor, cu o singură excepție, pe care o subliniază cu umorul caracteristic: „Am fost în multe zone din Țara Galilor, dar numele locurilor pe care le folosesc sunt inventate sau împrumutate din cărți, deși Crickhollow este într-adevăr menit să semene cu Crickhowell”, un oraș galez din viața reală. Scriitorul abordează apoi una dintre enigmele din saga sa, explicând că „ulmii umblători” erau Enți, nu Soții Entice. „Gandalf (n. red. un alt personaj din carte) le ceruse câtorva să supravegheze Comitatul, fără să spună nimănui”, a scris autorul britanic, adăugând că Bărbosul știa mult mai multe decât lăsa să se înțeleagă, atât despre evenimentele din Pământul de Mijloc, cât și despre hobbiți.

Scrisoarea mărturisește deschiderea extraordinară a lui Tolkien față de cititorii săi în anii 1960, când succesul internațional al romanului „Stăpânul Inelelor” a crescuut semnificativ numărul scrisorilor pe care le primea. În ciuda angajamentelor sale academice, a muncii de editare a cărților sale și a faimei sale crescânde, marele scriitor, profesor de filologie la Universitatea Oxford, a continuat să răspundă cu atenție și generozitate fanilor săi, oferind adesea reflecții care astăzi servesc drept documente valoroase pentru cercetători, critici și biografi.

Universul lui Tolkien s-a născut din pasiunea sa pentru limbi. Poveștile din Pământul de Mijloc au fost concepute pentru a da viață idiomurilor pe care le-a inventat: sunetul limbii galeze a influențat profund sindarinul, notează catalogul Christie's, în timp ce engleza arhaică și limba nordică veche au modelat cultura din Rohan și a regatelor nordice. Fascinația sa pentru mitologie, împreună cu munca sa academică asupra idiomurilor, a dezvoltării și a istoriei lor, i-a influențat creațiile literare. Lumile complexe ale romanelor sale, care explorează teme precum lupta dintre bine și rău, l-au transformat în părintele literaturii fantastice moderne.

Operele sale s-au vândut în sute de milioane de exemplare și au fost adaptate în filme premiate cu Oscar, consolidând moștenirea lui Tolkien în cultura populară. În 1937, a publicat “Hobbitul”. Apoi, scrisă între 1937 și 1949 și publicat în trei volume între 1954 și 1955, a fost lansat “Stăpânul Inelelor”, transformând rapid un academician rezervat într-o celebritate globală. Scrisoarea scoasă acum la licitație creionează portretul unui scriitor care, chiar și în culmea faimei, nu încetează să interacționeze cu cititorii, împărtășind detalii și perspective din culise asupra lumii fantastice pe care a creat-o.