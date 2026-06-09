Italienii au încurcat 3 cu 8 și au datat o operă de artă cu 1850 în loc de 1350. Acum se va vinde în străinătate

În urma unei confuzii, o operă de artă din Italia a juns să fie vândută la licitaţie. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Consiliul de Stat din Italia, care este forul suprem de justiție administrativă și principalul organ consultativ juridico-administrativ al Guvernului, a decis în favoarea unei companii elvețiene într-un litigiu început în 2020 cu Ministerul Culturii din Italia. Experții evaluaseră o „Madonnă cu Pruncul” la o „sumă modestă” pentru că ar fi fost realizată în anul 1850, însă de fapt opera de artă data din anul 1350. Anul creației nu a fost 1850, ci 1350, așa că Ministerul Culturii din Italia a renunţat la o operă de artă care acum se află permanent în străinătate, în Elveția, în mâinile unei companii private din Lugano.

Pictura care face obiectul disputei care a ajuns pe masa Consiliului de Stat este o „Madonnă cu Pruncul”, atribuită unui pictor cunoscut ca Maestrul din 1302, un pictor anonim care a creat lucrări în Baptisteriul din Parma și care a trăit în prima jumătate a secolului al XIV-lea. Maestrul din 1302 nu este acelaşi cu celebrul Benedetto Antelami, sculptor și arhitect italian care a trăit între 1150 și 1230 şi care a proiectat și creat o mare parte din structura și decorațiunile celebrului Baptisteriu din Parma, relatează Corriere della Sera.

Opera de artă italiană și compania elvețienă

Maestrul anonim este însă faimos pentru fresca votivă a unei alte „Madonna cu Pruncul și Episcopul Donator Gerardo Bianchi”, aflată în Baptisteriul din Parma, și pentru alte lucrări. Judecătorii Consiliului de Stat au decis în favoarea companiei elvețiene și împotriva Ministerului, iar lucrarea va rămâne în străinătate și, prin urmare, va putea fi vândută. Experții ministerului nu au recunoscut opera de artă și, prin urmare, a fost acordat certificatul de liberă circulație. Iniţial s-a crezut că era o pictură din 1850, dar în realitate nu era un 8, ci un 3, și, prin urmare, adevărata datare era cu 500 de ani mai devreme, adică în 1350.

Autorizație de export și restaurare surpriză

Ministerul Culturii din Italia a scris: „ Aceasta este o lucrare de un anumit interes în raport cu devoțiunea locală față de această imagine venerată; din punct de vedere al calității, este o lucrare modestă care poate obține certificatul de liberă circulație.”

Cazul a început în martie 2020, când o companie elvețiană a solicitat un certificat de liberă circulație pentru o pictură înfățișând o „Madonnă cu Pruncul”, declarată operă a „Școlii Italiene - Stil Bizantin” din secolul al XIX-lea, evaluată la 38.000 de euro. Lucrarea avea o inscripție pe verso care părea să spună „Pictată de Alfonso Martorelli Fiori, Bologna, 1850 ”. Comisia Biroului de Export a examinat lucrarea și, în procesul-verbal din 3 iulie 2020, a propus emiterea certificatului de liberă circulaţie. Direcția Generală a exprimat o opinie concordantă, iar certificatul a fost emis la 10 august 2020.

Odată transferată în străinătate, lucrarea a fost restaurată în octombrie 2022. Restaurarea a dezvăluit că inscripția de pe verso scria de fapt „anul 1350” și nu „1850”. Prin urmare , Christie's, cunoscuta casă de licitații londoneză, a inclus lucrarea în catalogul „Old Masters Evening Sale” ca operă atribuită „Maestrului Baptisteriului din Parma”, cu o valoare estimată între 400.000 și 500.000 de lire sterline, adică peste o jumătate de milion de euro, nu 38.000.

În data de 16 martie 2023, la mai bine de doi ani și jumătate de la emiterea certificatului, Ministerul Culturii a decis să îl auto-revoce, acuzând compania de „informații false și neadevărate”.

Bătălia juridică după schimbarea de opinie a Ministerului Culturii

Compania din Elveţia a făcut apel la Tribunalul Administrativ Regional Lazio (TAR), care îi dăduse deja câștig de cauză anul trecut . Acum, Consiliul de Stat a emis decizia sa definitivă, care a confirmat și decizia Curții Constituționale din lunile anterioare, care stabilise o perioadă de 12 luni în care un certificat de liberă circulație pentru o operă de artă putea fi revocat prin autoreglementare. În acest caz, Ministerul Culturii din Italia a acționat lent în eforturile sale de a corecta eroarea, așa cum a procedat și în alte cazuri.