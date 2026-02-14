La Sao Paulo, câinele rămâne cel mai bun prieten al omului chiar și dincolo de viață

Publicat la 07:00 14 Feb 2026

Statutul animalelor de companie este un subiect extrem de sensibil în Brazilia. sursa foto: Getty

În statul brazilian Sao Paulo, oamenii își pot petrece odihna veșnică alături de animalele lor de companie. O lege nouă, care recunoaște „legătura afectivă dintre stăpâni şi animalele lor”, inclusiv după moarte, permite de acum înhumarea câinilor și pisicilor în cavoul familiei, relatează AFP, citată de Agerpres.

Actul normativ a fost promulgat marți de guvernatorul conservator Tarcisio de Freitas și oferă posibilitatea ca animalele de companie să fie înmormântate împreună cu proprietarii lor.

Brazilia are a treia cea mai mare populație de animale de companie din lume, după China și Statele Unite.

Noua lege are la bază și povestea lui Bob Coveiro („Bob antreprenorul de pompe funebre”), un câine care a trăit timp de zece ani într-un cimitir din São Paulo, după ce stăpâna sa fusese îngropată acolo. La moartea lui, autoritățile locale au permis ca animalul să fie înmormântat alături de ea.

În ianuarie, în același stat a intrat în vigoare o altă lege care a recunoscut „interesul cultural” față de „vira-lata Caramelo”, un termen folosit în Brazilia pentru a desemna un câine metis, măsura fiind adoptată „a combate prejudecăţile faţă de animalele fără o rasă definită”.

Recent, moartea lui Orelha, un câine bătut până la moarte de mai mulți adolescenți în Florianopolis, a provocat un val de indignare la nivel național. Chiar și președintele Luiz Inacio Lula da Silva a comentat public cazul.

În Brazilia, țară cu 213 milioane de locuitori, trăiesc aproximativ 160 de milioane de animale de companie, în special câini, potrivit datelor Institutului Pet Brasil, organizație care reprezintă companii din industria de îngrijire a animalelor.

Sectorul dedicat animalelor de companie a cunoscut o creștere accelerată în ultimii ani, cu apariția de centre SPA, saloane de înfrumusețare și hoteluri pentru câini și pisici.

În prezent, animalele de companie sunt mai numeroase decât copiii sub 14 ani dintr-o țară în care natalitatea este în scădere.