Localitatea din Europa unde chiria este de doar 88 de cenți pe an. Prețul nu s-a schimbat în ultimii 500 de ani

Ansamblul se întinde pe aproximativ 15.000 de metri pătrați și cuprinde 142 de locuințe. Foto: Getty Images

În Germania există un loc care pare rupt de realitate: un mic cartier care a rezistat inflației timp de cinci secole. Aici, chiria costă echivalentul a doar 88 de cenți pe an, scrie Demotivateur.

Pare greu de crezut. Într-o lume în care prețurile locuințelor cresc constant, cartierul Fuggerei din Augsburg este o excepție rară. Chiriile nu au fost majorate din anul 1521. Ansamblul se întinde pe aproximativ 15.000 de metri pătrați și cuprinde 142 de locuințe, fiecare având în jur de 60 de metri pătrați.

Cum este posibil așa ceva? Povestea începe în anul 1521, când Jakob Fugger, un negustor foarte bogat din Bavaria, a construit acest complex pentru muncitorii săi, astfel încât aceștia să aibă condiții decente de trai. Practic, fără să-și dea seama, a pus bazele ideii de locuințe sociale.

Cartierul a supraviețuit secolelor, la fel și regulile stabilite atunci. După 500 de ani, Fuggerei rămâne un loc cu totul aparte.

Totuși, chiria mică vine la pachet cu reguli stricte. Locuințele nu sunt accesibile oricui. Pot aplica doar locuitorii din Augsburg, de religie catolică și cu venituri reduse.

În plus, există și un regulament de respectat. De exemplu, locatarii trebuie să fie în casă până la ora 22:00. Dacă întârzie, plătesc o mică penalizare. De asemenea, sunt obligați să rostească zilnic trei rugăciuni pentru proprietarii actuali ai complexului.

Fiecare locatar trebuie să contribuie și la viața comunității, ajutând cu activități precum grădinăritul sau paza.

Astăzi, locul este atât de cunoscut încât a devenit și atracție turistică. Există chiar un mic muzeu unde vizitatorii pot vedea cum arată un apartament tipic. Biletul costă 8 euro, adică echivalentul chiriei pe aproape 9 ani.