Lucia, femeia care s-a vindecat de Covid la 106 ani, a murit. În câteva săptămâni ar fi implinit 112 ani

Femeia s-a stins din viaţă la 111 ani în timp ce se afla la un cămin de bătrâni. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Lucia Ronda ar fi împlinit 112 ani peste două luni şi era cea mai în vârstă femeie din Lombardia și a patra cea mai în vârstă din Italia. Aceasta a murit la un azil de bătrâni din provincia Pavia, unde locuia de mai mulți ani.

Născută pe 22 aprilie 1914, Lucia Ronda a fost profesoară de artă, după ce a fost una dintre primele eleve de la Academia Brera. Colaborările sale cu arhitecți renumiți, precum Luciano Minguzzi, cu care a realizat una dintre ușile de intrare ale Domului din Milano, au fost semnificative, relatează Corriere della Sera.

Unul dintre nepoții ei, Paolo Zani, își amintește de ea cu afecțiune și nostalgie. „Se întorcea adesea la Casalmaggiore pentru că sora ei, mama mea, locuia aici. Dar nu era doar o chestiune emoțională, deoarece aici, în orașul său natal, își formase, din proprie inițiativă, un fel de cerc artistic cu pictori locali precum foarte faimosul Tino Aroldi, profesorul Bonorandi și Glauco Lombardi, un celebru colecționar de amintiri și obiecte. Mătușa mea a trăit pentru artă și cultură și, până la pandemie, încă cerea cărbune și hârtie pentru a desena și schița profiluri arhitecturale”.

Lucia Ronda ar fi împlinit 112 ani în aprilie, fiind una dintre cele patru femei cu cea mai lungă viață din Italia. Pe 22 aprilie 2025, Lucia Ronda și-a sărbătorit cea de-a 111-a aniversare cu o petrecere grandioasă organizată în onoarea sa la azilul de bătrâni „La Risaia” din Marcignago, în provincia Pavia.

De-a lungul anilor, Lucia, profesoară de artă, a combinat cariera artistică cu predarea artelor, locuind în Liguria și Molise înainte de a se întoarce în orașul natal, Casalmaggiore.

În 2020, când avea 106 ani, a contractat Covid și s-a recuperat complet după o lună de tratament a devenit cea mai în vârstă persoană din Italia care a supraviețuit coronavirusului.