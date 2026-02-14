Luni întregi, un cuplu a auzit zgomote în pereții casei, iar când a decis să facă verificări, a fost găsit un "musafir nepoftit"

Maddie Neale şi logodnicul ei au găsit un raton care se plimba prin pereţii casei în care locuiesc. Sursa colaj foto: captură video TikTok/maddienealee

Un cuplu din SUA a trăit luni întregi întrebându-se cine este responsabil pentru zgomotele care se auzeau din pereţii locuinţei închiriate. În ziua în care cei doi tineri au decis să investigheze, folosindu-se de o gaură rămasă în perete după o reparație, au filmat fiecare moment. "Musafirul nepoftit" nu s-a lăsat prea mult aşteptat şi li s-a arătat, spre uimirea celor doi. Descoperirea lor a fost postată pe TikTok, unde filmarea a devenit virală, strângând aproape 25 de milioane de vizualizări, a relatat Daily Express.

Maddie Neale a declarat pentru Newsweek că ea și logodnicul său, Nemo, auzeau constant zgârieturi care au trecut de la un simplu disconfort la o perturbare zilnică. Mai mult, la un moment dat, zgomotele au început să se audă şi alte camere ale casei în care locuiesc cu chirie. Inițial, au tratat situația după principiul "dacă nu ne deranjează prea tare, o ignorăm". Însă zgomotele au început să îi irite atât pe ei, cât și pe colegii de locuință.

"La început, noi am avut teoria că este o pasăre sau o veveriță din cauza zgârieturilor și a felului în care auzeam că se deplasează, dar, evident, ne-am înșelat", a povestit Maddie Neale. În realitate, "musafirul nepoftit" era, de fapt, un raton, pe care au reuşit să-l filmeze după ce au băgat telefonul prin gaura aflată într-un perete, rămasă în urma unei reparații anterioare.

Pe imaginile înregistrate de Maddie Neale se poate observa structura internă a peretelui și materialul izolator. Tânăra îndreaptă prima dată camera telefonului spre partea dreaptă pentru o imagine de ansamblu, după care o mută spre stânga. Aici, ea observă ochii unui pui de raton de care se sperie.

Maddie Neale a postat filmarea pe TikTok, iar pe imagiinile de la început a scris următorul mesaj: "Auzim de luni de zile ceva zgâriind în pereți, așa că verificăm". Iar la descrierea clipului, tânăra a scris simplu: "Caz închis, frate".

În doar câteva zile, videoclipul său adunat aproape 25 de milioane de vizualizări, 2,4 milioane de aprecieri și peste 5.000 de comentarii din partea utilizatorilor rețelei sociale.

Un utilizator a glumit şi le-a scris celor doi logodnici: "Ratonul era gen: «Slavă Domnului, credeam că e vreun animal aici»". Alt internaut a întrebat: "Dar izolația s-a mișcat? Sunt mai mulți ratoni?".

Un al treilea a sugerat: "Poate e o mamă-raton, de multe ori se strecoară în poduri ca să nască". Un alt utilizator TikTok a glumit şi a spus: "El e gen: «În sfârșit ne cunoaștem, și eu te-am auzit pe tine»."