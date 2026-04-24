Mărturie tulburătoare: Fosta soție a criminalului în serie Rex Heuermann a dezvăluit că doarme în camera în care el a ucis 7 femei

Fosta soție a criminalului în serie Rex Heuermann a dezvăluit că doarme în camera în care el a ucis 7 femei

Fosta soție a criminalului în serie de la Gilgo Beach, Rex Heuermann, spune că acum doarme în „camera crimelor” unde fostul ei partener de viață a ucis șapte dintre victime. Dezvăluirile vin în contextul în care ea a mai spus că bărbatul i-a mărturisit crimele cu opt luni înainte de a-și schimba public declarația în „vinovat”.

În ultimul episod al documentarului „The Gilgo Beach Killer: House of Secrets” de pe Peacock, lansat joi, Asa Ellerup este filmată coborând scările către camera renovată din subsolul casei din Massapequa Park, Long Island, pe care cei doi au împărțit-o cândva.

„Adevărul brutal este că Rex Heuermann a spus că a dezmembrat corpurile în această cameră”, spune ea echipei de filmare. „Acesta este adevărul brutal”. „Acum sunt eu aici, în această cameră, și sunt aici pentru că așa simt”, continuă ea. „Încerc să spun, în mod spiritual, în felul meu, că îmi pare cu adevărat rău pentru ceea ce au îndurat aceste victime”.

Ellerup se afla în instanță, în Riverhead, pe 8 aprilie, când Heuermann s-a declarat vinovat pentru uciderea a șapte femei și a recunoscut și uciderea unei a opta victime, ca parte a unui acord de recunoaștere a vinovăției. Însă fostul arhitect din Manhattan și familist îi mărturisise crimele direct lui Ellerup în august 2025, cu luni înainte ca acel acord să devină public, potrivit The Independent.

„I-am spus: «Domnule Heuermann, înțeleg că îmi mărturisiți acele crime», își amintește ea că i-a spus avocatului ei, Bob Macedonio. «Îmi puteți spune câte dintre aceste femei ați ucis?»”. „El a spus: «opt»”.

Macedonio o întreabă despre acest număr, spunând: „Cine era a opta? Pentru că este acuzat de șapte”. „Nu am întrebat”, a răspuns ea.

Ellerup, care a intentat divorț după arestarea lui Heuermann din 2023, l-a descris ca fiind „foarte nervos” în timp ce se pregătea să vorbească cu ea. Ea spune că el a insistat că cele opt femei pe care a mărturisit că le-a ucis au fost singurele lui victime.

Pentru a putea purta conversația, ea „a ridicat un zid”, folosind formule formale și adresându-i-se cu „domnule Heuermann”, ca și cum nu ar fi fost soțul ei timp de 27 de ani.

„Când a început să vorbească, a început să pară că «acela este Rex pe care îl cunosc»”, spune Ellerup. „Dar nu voiam să-l văd pe acela, voiam să-l văd pe cel pe care aveam nevoie să-l văd”.

Ellerup spune în documentar că acum crede că fostul ei soț este criminalul în serie de la Gilgo Beach și spune că trauma rămâne constantă. „Sunt bântuită de vise în fiecare noapte”, a spus ea. „Nu va dispărea niciodată. Mă va urmări pentru tot restul vieții mele”.

Heuermann, în vârstă de 62 de ani, consultant în arhitectură, a fost arestat în iulie 2023. Anchetatorii l-au legat de crime prin probe ADN recuperate de pe o crustă de pizza aruncată în fața biroului său din Manhattan.

La începutul acestei luni, el s-a declarat vinovat pentru uciderea a șapte femei - Melissa Barthelemy, Megan Waterman, Amber Lynn Costello, Maureen Brainard-Barnes, Jessica Taylor, Sandra Costilla și Valerie Mack - punând capăt unui caz care i-a derutat pe anchetatori mai bine de un deceniu.

Heuermann a recunoscut, de asemenea, în instanță că „a provocat moartea” lui Karen Vergata, o mamă cu doi copii din Manhattan, care a dispărut în 1996. Craniul ei a fost găsit pe Ocean Parkway în 2011, dar numele nu i-a fost făcut public până în 2023.

Heuermann nu a fost niciodată acuzat în cazul morții lui Vergata. A recunoscut crima ca parte a acordului său. Heuermann a recunoscut că le-a strangulat pe toate femeile și că pe unele le-a dezmembrat.

Potrivit lui Ellerup, Heuermann i-a spus că majoritatea crimelor au avut loc în casa lor din Massapequa Park, în timp ce ea și copiii erau plecați. „A spus că da, au fost ucise în camera lui de la subsol, toate în afară de una”, spune ea. „A spus că nu eram acasă la niciuna dintre ele”.

Majoritatea rămășițelor victimelor au fost descoperite ulterior de-a lungul zonei izolate din Gilgo Beach.

Potrivit documentarului, Heuermann i-a dezvăluit și unui terapeut că urma un tipar înfricoșător și metodic: își atrăgea victimele, le ucidea în subsol, petrecea o zi cu trupurile lor, apoi își planifica eliminarea acestora pe o plajă aflată la aproximativ 20 de kilometri distanță.

„Pornea cronometrul, abandona trupul, se întorcea în camion și pornea din nou cronometrul”, a spus terapeuta Alison Winter. „Este clar că îi plăcea să ucidă și că a devenit o boală pentru el. A devenit o supapă. A devenit o obsesie”.

Crimele, care au avut loc între 1993 și 2010, au fost în mare parte comise în casa familiei din Long Island, cel puțin o victimă fiind ucisă în patul conjugal, iar altele fiind dezmembrate în subsol, potrivit documentarului.

Mărturisirea lui Heuermann către familie a fost o condiție a acordului de recunoaștere a vinovăției, negociat timp de aproximativ un an.

Întrebată recunoașterea i-a adus liniștea, Ellerup a spus: „Da și nu. Dar acum că știu, îmi este mai ușor să merg mai departe”.

Heuermann, vorbind la telefon în cadrul seriei, a descris mărturisirea ca fiind necesară. „A fost ceva ce trebuia să fac față în față și să fim sinceri unul cu celălalt”, a spus el. „Trebuia făcut. De la persoană la persoană, de la inimă la inimă. Am venit ca o carte deschisă”.

Documentarul Peacock a atras critici după apariția informațiilor că familia a fost plătită cu peste 1 milion de dolari pentru participare.

Înainte de lansarea episodului final din această săptămână, avocatul lui Ellerup a declarat într-un comunicat: „Acesta a fost un proces extrem de emoționant și dureros pentru familie, care a trebuit să suporte și să accepte acuzațiile că Rex Heuermann a fost criminalul în serie de la Gilgo Beach. Doamna Ellerup dorește ca atenția să rămână acolo unde îi este locul, asupra victimelor și familiilor acestora, care au suferit pierderi incomensurabile și de durată”.

Heuermann, care a recunoscut în instanță că le-a strangulat pe victime și le-a abandonat rămășițele în mai multe zone din comitatul Suffolk, este așteptat să primească mai multe sentințe pe viață la pronunțarea pedepsei din 17 iunie.