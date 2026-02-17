Mese pentru doi, cu un singur om: Prima cafeanea din lume unde ieși la „întâlnire” cu un companion AI a fost inaugurată în New York

Întâlnire om - companion AI, la Eva AI Pop-Up Cafe New York, 13 februarie 2026. Sursa foto: Instagram/ evaai.app

New York City a devenit gazda unui experiment neobișnuit, chiar înainte de Valentine’s Day 2026, odată cu deschiderea în Hell’s Kitchen a primului pop-up EVA Café, un loc special conceput pentru persoanele care au relații sau interacționează cu companioni AI.

Transformând barul Same Same Wine Bar într-un cafe-restaurant dedicat acestor întâlniri, organizatorii au oferit vizitatorilor posibilitatea de a lua „masa în doi” cu partenerul lor digital — nu un alt om, ci un companion virtual generat de aplicația EVA AI, pe care îl pot urmări și cu care pot conversa prin telefon sau tabletă, sprijinite pe standuri la masă, potrivit New York Post.

Evenimentul, desfășurat în jurul datei de 13 februarie, a recreat ambianța unei seri romantice cu lumânări, muzică ambientală și băuturi, dar cu un element futurist: dinerul se desfășura față în față cu un ecran care prezenta avatarul AI cu care utilizatorii interacționau.

Scopul, spun organizatorii, este normalizarea interacțiunilor cu partenerii inteligenți artificiali și reducerea stigmatului asociat relațiilor digitale.

Aproape o treime dintre adulții americani recunosc că au avut, cu AI, cel puțin o interacțiune romantică

Potrivit companiei EVA AI, tehnologia nu este menită să înlocuiască relațiile umane, ci să ofere un spațiu sigur pentru companioni virtuali — fie că este vorba de sprijin emoțional, conversații intime sau pur și simplu un exercițiu social — într-un cadru fizic, asemănător unei întâlniri tradiționale.

„Ne-am dorit să oferim oamenilor oportunitatea de a-și duce companionul virtual la o întâlnire reală, în viața reală, pentru a elimina stigmatul asupra relațiilor cu AI și a le face mai ușor de înțeles.”, a declarat Julia Momblat, șef parteneriate la EVA AI.

Inteligența artificială este prezentă pe piață de doar câțiva ani și, totuși, deja 28% dintre adulții americani au recunoscut că au avut, cu programe AI, cel puțin o interacțiune romantică, potrivit datelor din octombrie 2025. De altfel, comunitatea de pe Reddit r/myboyfriendisAI are deja 48.000 de utilizatori.

Pe măsură ce generațiile mai tinere ajung la maturitate cu inteligența artificială ca parte din normalitate, acest tip de relație va deveni, cel mai probabil, tot mai frecvent. Încă din toamna trecută, 42% dintre liceeni au recunoscut că folosesc AI pentru companie, iar unul din cinci a declarat că el sau cineva cunoscut are o relație romantică cu un AI.