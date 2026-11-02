Mutare surprinzătoare a Chinei: renunță la cursa pentru pământuri rare și niobiu într-un stat african cheie. Rămân trei firme din SUA

2 minute de citit Publicat la 22:34 02 Noi 2026 Modificat la 22:34 02 Noi 2026

China se retrage din licitația pentru un zăcământ de pământuri rare situat într-o țară africană. În competiție rămân trei firme din SUA. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă: Getty Images

Două companii chineze s-au retras din competiția pentru dezvoltarea zăcământului de minerale critice de la Mrima Hill, din Kenya, relatează luni ediția africană a publicației Business Insider. După retragerea chinezilor, în cursă rămân cinci ofertanți internaționali, între care trei grupuri din SUA. Business Insider notează că zăcământul de la Mrima Hill este una dintre cele mai valoroase resurse minerale din Kenya.

Locația sa este în comitatul Kwale, la 65 de kilometri de orașul de coastă Mombasa.

Mișcarea vine în contextul în care crește interesul companiilor americane pentru sectorul mineralelor critice din Africa, aceste resurse fiind vitale pentru producția de vehicule electrice, echipamentele electronice și tehnologiile aerospațiale.

De pământurile rare de la Mrima Hill se știe din anii '30

Secretarul pentru Minerit din Kenya, Hassan Ali Joho, a confirmat că două companii chineze, Hunan Research Institute for Nonferrous Metals și Jinan Yuxiao Group Co. Ltd., s-au retras din procedura de licitație pentru proiectul minier Mrima Hill. Companiile nu și-au explicat public decizia. Potrivit unor surse, cel puțin una dintre cele două firme a depus ulterior o ofertă pentru un alt proiect minier din țară.

Printre ofertanții rămași se numără două consorții americane, un grup afiliat Statelor Unite, un parteneriat australian și o societate mixtă keniano-britanică. Anunțarea câștigătorului este așteptată la jumătatea lunii noiembrie.

Zăcământul a atras atenția internațională încă din anii '30 ai secolului trecut, când Departamentul pentru Mine și Geologie din Kenya a identificat în premieră resursele minerale de la Mrima Hill.

Explorările ulterioare au determinat prezența pământurilor rare și niobiului. Valoarea potențială a resurselor minerale este estimată în prezent la zeci de miliarde de dolari.

Ce companii americane concurează pentru bogățiile minerale ale Kenyei

Printre ofertanții americani se numără Meridian Mineral Holdings, un consorțiu din care fac parte compania de inginerie Fluor Corporation și firma de consultanță Tetra Tech.

Un alt ofertant, Frontier Minerals LLC, include ReElement Technologies, o companie americană specializată în metode de procesare și separare a pământurilor rare.

Cel de-al treilea grup afiliat Statelor Unite, Mrima Earth, este condus de Critical Metals Corp, companie care urmărește și dezvoltarea proiectului de exploatare a pământurilor rare Tanbreez, din Groenlanda.

"Selectarea noastră pentru etapa finală a acestui proces reprezintă un moment definitoriu pentru Critical Metals. Mrima Hill este exact tipul de activ strategic de talie mondială, amplasat într-o zonă strategică, pentru care această companie a fost concepută", a declarat Tony Sage, președintele Critical Metals Corp.

Ultimii doi ofertanți sunt compania australiană RareX, în parteneriat cu Iluka Resources, și Gem of Dreams, o societate mixtă keniano-britanică.

Competiție tot mai intensă între SUA și China pentru resursele minerale ale Africii

Noile evoluții au loc pe fondul intensificării competiției dintre Washington și Beijing pentru accesul la resurse utilizate în sectoarele industriale avansate și în tehnologiile energetice curate.

China rămâne un actor dominant în producția și procesarea globală a pământurilor rare, în timp ce Statele Unite și-au intensificat eforturile de diversificare a surselor și de reducere a dependenței de lanțurile de aprovizionare controlate de Beijing.

Sub administrația președintelui Donald Trump, Washingtonul a dat prioritate asigurării accesului Statelor Unite la mineralele strategice, urmărind dezvoltarea de parteneriate cu țările africane bogate în resurse naturale.

Kenya se alătură Republicii Democratice Congo, Zambiei, Angolei și Tanzaniei pe lista țărilor care atrag interesul investițional american. În paralel, țara urmărește extinderea activităților de explorare, extracție și procesare a mineralelor pe plan intern.

În iunie 2026, președintele kenyan William Ruto a declarat că guvernul de la Nairobi este aproape de încheierea unui acord privind mineralele cu Statele Unite, cu accent pe dezvoltarea capacităților locale de procesare.