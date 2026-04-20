Noi detalii senzaționale din cazul jafului de la banca din Napoli. Hoții au săpat 2 kilometri de tuneluri

Mai mulţi bandiţi înarmaţi au intrat într-o bancă de la Napoli, au luat ostatici 25 de persoane, apoi au fugit cu bunuri estimate la o valoare de milioane de euro.

Investigațiile privind jaful senzațional realizat la banca Crédit Agricole de la Napoli, Italia, care a avut loc joia trecută, continuă fără oprire. Potrivit anchetatorilor de la Napoli, jaful a fost planificat până la cel mai mic detaliu cu sprijinul cuiva cu acces direct la seif. Cea mai probabilă teorie este că a fost vorba de un client al băncii care deținea o casetă de valori. Această persoană ar fi putut observa și memora structura internă a sucursalei, oferind informații cruciale despre acces, orele de funcționare și sistemele de securitate. Cu ajutorul experţilor geologi, anchetatorii italieni au descoperit peste doi kilometri de tuneluri și legături cu sistemul de canalizare.

Din datele culese până acum de anchetatori, se pare că este vorba despre infractori experimentați, capabili de orice, foarte organizaţi şi meticuloşi în deciderea tuturor detaliilor. Totodată se vehiculează că nici ziua, nici ora jafului nu au fost accidentale, într-adevăr, un pont indica faptul că un titular de cont se dusese la sucursală în acea dimineață devreme pentru a face fie un depozit mare, fie un depozit substanțial în seif. Aceste circumstanțe sunt investigate în prezent de carabinierii unității operative.

Bandiții erau agili, atletici și pregătiți pentru orice. Dar mai presus de toate, erau experți, atât de mult încât au plănuit un jaf care nu avea să lase nicio urmă. Publicaţia Il Mattino relatează că tâlharii care au ieșit din subsol în bancă printr-o gaură cu o circumferință de doar 55 de centimetri și cei trei complici ai lor care au intrat pe intrarea principală pentru a lua ostatici clienții și angajații, au plasat încărcături microexplozive pe fiecare stingător de incendiu de pe coridorul în care se afla seiful de valori înainte de a fugi prin gaură, ceea ce i-a îndepărtat de zona asediată de forțele de ordine.

Explozia stingătoarelor și eliberarea ulterioară de pulbere și spumă au însemnat că orice amprente digitale sau urme corporale, cum ar fi transpirația, care ar fi putut fi utile pentru urmărirea amprentelor digitale sau a urmelor de ADN au fost șterse.

Departamentul criminalistic al carabinierilor examinează, de asemenea, imaginile de supraveghere video, atât din interiorul, cât și din exteriorul băncii. Fiecare imagine s-ar putea dovedi crucială în identificarea unuia sau mai multor bandiți. O cameră video din interiorul băncii a surprins momentul în care unul dintre membrii bandei, dintre cei trei infractori care au intrat pe ușa din față acoperindu-și fața cu o cagulă și o şapcă închisă la culoare, a aşezat o bară de fier în fața ușii de la ieşirea de urgenţă a băncii pentru a împiedica deschiderea forțată sau spargerea acesteia din exterior. Bara respectivă se potrivea perfect cu dimensiunile uşii şi părea că a fost lăsat în zonă de un complice. Acest detaliu a alimentat suspiciunile legate de un posibil complice din inzteriorul băncii.

Unul dintre ostatici a povestit pentru presa italină momentele de teroare pe care le-a trăit: „Bandiții care ne țineau sub amenințarea armei, la început s-au comportat bine, aproape amabil, față de noi. Apoi, când au sosit carabinierii, au devenit nervoși și chiar ne-au amenințat că ne vor omorî. Acolo a fost panică, iar unii clienți chiar au leșinat. Printre ei se afla o femeie de optzeci de ani, cu o proteză de șold, care nu putea să se întindă pe jos când ne-au ordonat hoţii. „«Nu sunați la poliție, lăsați jos toate telefoanele mobile sau vă împușcăm!», au continuat să țipe. I-am auzit și pe cei trei amenințându-l pe directorul băncii, care, după ce a fost imobilizat și trântit la pământ, a primit chiar şi amenințări cu moartea” .