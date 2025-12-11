O femeie a scăpat de execuție în Iran după ce a plătit bani pentru sânge. Ce înseamnă „qisas” și „diya” și de ce se practică și acum

O femeie a scăpat de execuție în Iran după ce a plătit răscumpărare socrilor pentru moartea soțului ei FOTO: Getty Images

O mireasă-copil care urma să fie executată luna aceasta în Iran, pentru că ar fi participat la uciderea soțului ei, a fost cruțată de părinții acestuia, care au primit echivalentul a 80.000 de euro în schimbul iertării.

Goli Kouhkan, de 25 de ani, se află pe lista condamnaților la moarte în închisoarea centrală din Gorgan, în nordul Iranului, de șapte ani. La 18 ani a fost arestată pentru presupusa participare la uciderea soțului ei abuziv, Alireza Abil, și condamnată la „qisas” (legea talionului - „ochi pentru ochi, dinte pentru dinte”).

Mai Sato, raportor special ONU pentru situația drepturilor omului în Iran, a declarat: „Este minunat că Goli Kouhkan nu va fi executată, o viață a fost salvată, dar asta nu rezolvă cu adevărat problema legii „qisas”, care încalcă multe standarde internaționale”. Sato, împreună cu alți trei experți ONU, a spus la începutul acestei luni că acest caz „exemplifică prejudecățile de gen sistemice cu care se confruntă femeile victime ale căsătoriilor din copilărie și violenței domestice în sistemul penal iranian”.

Cazul lui Goli Kouhkan a devenit cunoscut în luna noiembrie și în Occident datorită unui material publicat de The Guardian.

Kouhkan, membră fără documente a minorității baloch din Iran, urma să fie executată prin spânzurare dacă nu strângea 10 miliarde de tomani (aproximativ 90.000 de euro) pentru a plăti familia victimei. Conform legii iraniene, familia unei victime poate ierta o persoană în schimbul unei sume de bani numită „diya”, despăgubire plătită în caz de omor sau vătămare corporală.

Într-o declarație emisă luna trecută, Mahmood Amiry-Moghaddam, directorul Iran Human Rights, a spus: „Suma stabilită ca „bani pentru sânge” pentru cazul ei este de câteva ori mai mare decât rata oficială, o sumă imposibilă pentru o tânără baloch fără acte, dintr-un mediu defavorizat, respinsă chiar și de propria familie”.

Goli a fost forțată să se căsătorească la 12 ani

Forțată să se căsătorească cu vărul ei la 12 ani, Kouhkan a rămas însărcinată la 13 ani și a născut un băiat. A fost supusă ani la rând abuzurilor fizice și emoționale. În ziua în care soțul ei a fost ucis, Kouhkan l-a găsit bătându-și fiul, pe atunci în vârstă de cinci ani. L-a sunat pe vărul soțului ei, Mohammad Abil, cerând ajutor. Când acesta a sosit, a izbucnit o altercație care a dus la moartea soțului ei. Conform Iran Human Rights, Abil se află încă pe lista condamnaților la moarte.

Avocatul lui Kouhkan a confirmat într-o postare pe Instagram, pe 9 decembrie, că suma inițială de 10 miliarde de tomani a fost redusă la 8 miliarde de tomani și că acești bani au fost strânși prin donații. Într-un videoclip publicat de Mizan News Agency, socrii lui Kouhkan pot fi văzuți semnând documentele.

Kouhkan speră să se reîntîlnească cu fiul ei după ce va fi eliberată, potrivit lui Mehdi Ghatei, fondatorul Qasim Child Foundation, o organizație caritabilă înregistrată în Australia, care a inițiat o strângere de fonduri pentru ea. Conform legii iraniene, fiul lui Kouhkan are dreptul la 2 miliarde de tomani din suma totală de bani, ceea ce este „o sumă bună pentru a începe o viață nouă”, a spus el.

Oameni din toată lumea s-au mobilizat ca să o salveze

Ghatei a declarat că a fost contactat de organizații și persoane din întreaga lume după ce povestea tinerei femei a devenit cunoscută în toată lumea și că presiunea internațională a jucat un rol în salvarea vieții ei. „Regimul iranian încearcă să reducă oamenii la tăcere”, a spus el. „Când oamenii încep să atragă atenția asupra unor cazuri precum cel al lui Kouhkan, apare uneori o presiune uriașă din partea organismelor internaționale, ceea ce crește șansele de a opri execuțiile. Rolul mass-mediei mainstream este enorm în acest caz, incredibil”.

Cel puțin 241 de femei au fost executate în Iran între 2010 și 2024, dintre care 114 au fost condamnate la „qisas” pentru omucidere. Majoritatea femeilor executate pentru omucidere în cazurile documentate și-au ucis soțul sau partenerul intim. Multe dintre aceste femei au fost victime ale violenței domestice sau ale căsătoriilor în timpul copilăriei, sau au acționat în legitimă apărare.

Iranul execută cel mai mare număr de femei din lume, conform datelor disponibile. Amnesty International a declarat că cel puțin 30 de femei au fost executate în țară anul trecut. Cel puțin 42 de femei au fost executate până acum în 2025, 18 pentru uciderea soților lor, inclusiv două mirese-copil, potrivit Iran Human Rights.