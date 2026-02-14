O femeie a trăit din șomaj peste un deceniu, iar acum are un job stabil și bine plătit: „Lucrez doar trei zile pe săptămână”

Publicat la 10:00 14 Feb 2026 Modificat la 10:00 14 Feb 2026

Femeia a fost angajată pe loc, iar până la sfârșitul lunii noiembrie se întorsese deja la muncă / sursă foto: Getty Images

O femeie de 42 de ani, originară din Brazilia, și-a găsit un loc de muncă bine plătit în Belgia și lucrează doar trei zile pe săptămână, după ce mai bine de un deceniu a primit indemnizație de șomaj.

Adriana Carvalho s-a mutat în Belgia în anul 2005, după ce l-a cunoscut pe soțul său, Paulo, tot brazilian, în timpul unei vacanțe.

La momentul respectiv, femeia lucra temporar într-un hotel, dar după doi ani a fost concediată. „Am aplicat la alte hoteluri, dar nu am găsit nimic”, spune ea, potrivit publicației 7sur7.

Ea susține că primise oferte de a lucra la diverși clienți pentru activități de mesaj, dar spune că i-a fost frică.

„Am prieteni care au încercat și au avut probleme. Ca tânără femeie, ești vulnerabilă singură în casa unui client. Mi s-a părut mai sigur să lucrez la hotel.” Totuși, nici în acest sector nu a găsit oportunități stabile.

În anul 2014, Adriana a fost chemată să înlocuiască o cameristă bolnavă, pentru un singur contract de o zi.

Ulterior, a devenit mamă, iar obținerea unui loc de muncă nu mai era o prioritate.

A beneficiat de indemnizație de șomaj timp de 15 ani, însă, la sfârșitul anului trecut, a primit o scrisoare în care i se aduce la cunoștință faptul că aceasta se va încheia.

„Am intrat în panică și m-am dus la VDAB. Mă înscrisese de mult timp, dar am revenit și am spus: ‘Ajutați-mă, ce trebuie să fac ca să găsesc un job?’” Împreună cu consilierii, a realizat un CV pe care să-l trimită companiilor.

Prin intermediul unei prietene care lucra ca menajeră, a aflat că o firmă de servicii domestice din Turnhout angaja personal.

„Le-am trimis CV-ul și m-au invitat la un interviu”, povestește ea.

Lucrurile au evoluat rapid: a fost angajată pe loc, iar până la sfârșitul lunii noiembrie se întorsese deja la muncă, înainte ca perioada de acordare a indemnizației să expire.

„Sunt atât de fericită. Niciodată nu mi-am imaginat că aș putea găsi un job atât de repede.

Privind înapoi, îmi dau seama că nu trebuia să-mi fie teamă. Clienții sunt foarte prietenoși și apreciază ceea ce fac. În prezent, lucrez trei zile pe săptămână, dar mi-aș dori să ajung la patru”.

Schimbarea în viața ei se resimte și financiar: „În loc să primesc 360 € ajutor social, acum câștig între 700 și 800 € pe lună, ceea ce face o mare diferență pentru mine și familia mea”, a mai adăugat aceasta.