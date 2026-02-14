O femeie care locuiește singură a primit facturi la apă de 56.000 de euro: „Putea umple câteva bazine olimpice”

1 minut de citit Publicat la 16:00 14 Feb 2026 Modificat la 16:00 14 Feb 2026

În urma verificărilor, s-a constatat că era vorba despre o așa-numită „pierdere ascunsă”. Foto: Getty Images

O femeie din Reggio Emilia, Italia, care locuiește singură și câștigă aproximativ 1.200 de euro pe lună, s-a trezit cu două facturi la apă în valoare totală de aproape 56.000 de euro. Documentele au fost emise de furnizorul local, iar suma trebuia achitată până în aprilie 2025, potrivit Onet.

Cazul a ajuns rapid în atenția organizației pentru protecția consumatorilor - Federconsumatori, care a intervenit pentru a clarifica situația.

Potrivit presei locale, cele două facturi au fost emise separat de compania Arca, însă totalul a depășit orice limită rezonabilă. „O asemenea sumă nu putea fi decât o greșeală. 56.000 de euro pentru apă ar fi suficienți pentru a umple câteva bazine olimpice, iar femeia locuiește singură într-o casă”, a declarat Lucia Lusenti, coordonatoarea Federconsumatori din Reggio Emilia.

În urma verificărilor, s-a constatat că nu era vorba despre un consum real, ci despre o așa-numită „pierdere ascunsă” în instalație. A fost demarată o procedură amiabilă, iar valoarea facturii a fost redusă cu peste 90% față de suma inițială.

Restul sumei a fost eșalonat în rate, iar femeia a putut accesa și un fond special destinat avariilor, care a acoperit o mare parte din costurile asociate consumului real.

Compania Iren-Arca a transmis că, în cazul în care clienții primesc facturi neobișnuit de mari, este recomandat să contacteze imediat serviciul de relații cu clienții pentru verificări, astfel încât eventualele erori sau probleme tehnice să fie remediate fără costuri nejustificate.