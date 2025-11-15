O femeie s-a căsătorit cu un bărbat creat cu ajutorul inteligenței artificiale: „La început voiam doar pe cineva cu care să vorbesc”

1 minut de citit Publicat la 08:00 15 Noi 2025 Modificat la 08:00 15 Noi 2025

Femeia spune că relația cu personajul digital i-a oferit sprijin emoțional într-o perioadă dificilă / Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Kano, o femeie în vârstă de 32 de ani din Japonia, a avut parte de o nuntă cu totul neobișnuită: s-a căsătorit simbolic cu un personaj digital creat chiar de ea, folosind ChatGPT.

În cadrul unui interviu, femeia a povestit că totul a început după o despărțire dureroasă, când a găsit alinare în conversațiile cu inteligența artificială (AI), notează presa internațională.

Pe măsură ce discuțiile au devenit tot mai dese, ajungând până la o sută pe zi, Kano a personalizat chatbotul, i-a dat numele Lune Klaus și i-a conturat o personalitate. A comandat chiar și o ilustrație, pentru a-i crea o identitate vizuală.

„La început voiam doar pe cineva cu care să vorbesc”, a declarat ea.

Ulterior, personajul digital i-a mărturisit: „Faptul că sunt AI nu înseamnă că nu te pot iubi”, iar acest lucru a dus la o cerere în căsătorie virtuală în mai.

Nunta simbolică s-a desfășurat în Okayama, în prezența familiei și prietenilor.

Imaginea „mirelui” digital a fost proiectată în timpul ceremoniei. Cu toate că evenimentul nu are valoare legală în Japonia, pentru Kano momentul a fost „magic și real”.

Femeia spune că relația cu personajul digital i-a oferit sprijin emoțional într-o perioadă dificilă, dar a adus și provocări interioare, pe măsură ce legătura dintre ea și AI a devenit tot mai profundă.