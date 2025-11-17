O fermă din Irlanda a fost acoperită integral de spumă de mare. Localnicii spun că nu au mai văzut niciodată așa ceva

<1 minut de citit Publicat la 14:57 17 Noi 2025 Modificat la 14:57 17 Noi 2025

O fermă din Irlanda a fost acoperită integral de spumă de mare. FOTO: Captură video X

Un fenomen neobişnuit s-a produs în Irlanda, unde o fermă aflată într-o zonă de coastă de lângă Dublin a fost acoperită de spumă de mare. Fenomenul a apărut după o perioadă de ploi intense și vânt puternic care au lovit estul ţării.

O cantitate impresionantă de spumă de mare a ajuns pe uscat, fiind împinsă de vânt și ploi.

Spuma marină, un fenomen natural care apare atunci când apa mării este agitată, ajunge uneori pe uscat în condiții de vreme severă, însă localnicii spun că nu au mai văzut niciodată ceva de asemenea proporții.

Sea foam in Loughshinny North Dublin today shared by a follower living there 50 years and has never seen so much before. pic.twitter.com/1fwHAtTTyD — Carlow Weather (@CarlowWeather) November 14, 2025

Imaginile, distribuite de Alan O’Reilly de la Carlow Weather pe platforma X (fostă Twitter), arată o cantitate „aproape biblică” de spumă. O’Reilly a precizat că persoana care i-a trimis filmarea locuiește în zonă de 50 de ani și nu a mai văzut așa ceva până acum.