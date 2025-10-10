Orașul în care nu ai voie să folosești telefonul decât două ore pe zi. Ce pățesc cei care nu respectă această regulă

Într-un oraș din Japonia nu au voie să folosești telefonul decât două ore pe zi. FOTO: Getty Images

O directivă locală din Toyoake îndeamnă la limitarea utilizării smartphone-urilor la două ore pe zi. Deşi poliţia cu siguranţă nu îi va aresta pe cei care se opun, scopul este de a promova o relaţie mai sănătoasă cu ecranele, a declarat primarul acestui oraş japonez.

Masafumi Kouki a explicat că este îngrijorat de câteva luni de "efectele negative ale utilizării excesive a smartphone-urilor, în special de reducerea drastică a comunicării umane directe",

"Chiar şi în trenuri, toată lumea se uită la telefoane, nimeni nu mai vorbeşte cu ceilalţi", a mărturisit el în timpul unui interviu acordat în primăria pe care o conduce. "Am vrut să creez o oportunitate pentru locuitorii noştri de a reflecta" asupra acestei probleme.

O "ordonanţă locală" privind utilizarea adecvată a telefoanelor, laptopurilor şi tabletelor a fost aprobată de consiliul oraşului cu 12 voturi pentru şi 7 împotrivă şi a intrat în vigoare săptămâna trecută - aplicându-se atât adulţilor, cât şi copiilor.

În această suburbie a oraşului Nagoya, o metropolă industrială din centrul Japoniei, scopul nu este de a impune sancţiuni pentru depăşirea limitei, ci mai degrabă de a încuraja autoreglementarea.

Când ordonanţa a fost propusă iniţial, "opoziţia a fost aproape unanimă" în oraş, însă mulţi cetăţeni s-au răzgândit când au aflat că "limita zilnică" nu include timpul de lucru sau de studiu şi este o recomandare, a declarat edilul.

Nu este suficient pentru a-i convinge pe toţi cei aproximativ 68.000 de locuitori ai oraşului Toyoake. "În zilele noastre, facem totul - studiu, divertisment, comunicare - cu un singur smartphone", a argumentat Shutaro Kihara, student la drept în vârstă de 22 de ani, care consideră regulamentul "destul de inutil sau ineficient" pentru tineri.

Consilierul local Mariko Fujie, în vârstă de 50 de ani, a votat împotrivă. Utilizarea excesivă a smartphone-urilor reprezintă o problemă socială ce merită abordată, a declarat ea pentru AFP. Dar "am rezerve puternice cu privire la ideea de a reglementa timpul liber al oamenilor prin ordonanţă", a spus ea, argumentând că acest lucru pare "o interferenţă".

Elevul de gimnaziu Ikka Ito, care juca un joc video lângă o gară locală, a declarat că foloseşte telefonul patru-cinci ore pe zi. "Am început să reduc voluntar timpul petrecut în faţa ecranelor de la anunţ", a spus el, precizând că a făcut acest lucru fără ca părinţii săi să i-o ceară.

Concentrându-se în special pe îmbunătăţirea somnului, textul recomandă ca elevii de şcoală primară să evite ecranele după ora 21:00, în timp ce elevii de gimnaziu şi cei mai mari sunt încurajaţi să le oprească după ora 22:00.

Sondajele au arătat că japonezii dorm mai puţin decât locuitorii din alte ţări dezvoltate, adesea din cauza programului lung de lucru.

Kokuka Hirano, o rezidentă în vârstă de 59 de ani, a recunoscut că "nu are somn" din cauza smartphone-ului său. "Vreau să cercetez o mulţime de lucruri pe care nu le înţeleg, ajung să mă uit la ştiri din diferite ţări, dar pierd noţiunea timpului", a spus ea.

Ea ar dori să limiteze utilizarea smartphone-ului pentru a dedica mai mult timp exerciţiilor fizice şi gătitului. Dar "trei sau patru ore ar fi mai rezonabile... două par prea stricte", a adăugat ea.

Studiile arată că, pe lângă interferenţa cu somnul, care poate afecta sănătatea mintală, utilizarea intensivă a reţelelor sociale este asociată cu singurătatea, depresia şi anxietatea.

Primarul Masafumi Kouki are doi copii, în vârstă de 10 şi 7 ani, care nu deţin smartphone-uri, deşi cel mare îl împrumută uneori pe cel al mamei sale, iar familia sa evită acum ecranele în timpul meselor.