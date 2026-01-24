Pasajul secret al împăraților de sub Colosseum va fi deschis turiștilor. Arheologii au descoperit noi fresce și artefacte antice

2 minute de citit Publicat la 23:44 24 Ian 2026 Modificat la 00:47 25 Ian 2026

Pasajul subteran, cunoscut sub numele de Pasajul Commodus, lega zonele rezervate nobilimii romane. FOTO: Hepta

Roma a deschis publicului coridorul imperial secret al Colosseumului, în urma unei ample restaurări finanțate de programele Uniunii Europene și de resursele parcului arheologic italian, potrivit Euronews.

Pasajul subteran, cunoscut sub numele de Pasajul Commodus, lega zonele rezervate nobilimii romane de exteriorul amfiteatrului antic.

Traseul, care asigura intimitatea imperială, a fost construit după ridicarea Amfiteatrului Flavian, la începutul secolului I și al II-lea. A fost descoperit în secolul al XIX-lea.

Restaurarea a primit 160.000 de euro din Planul Național de Recuperare și Reziliență al Italiei, pe lângă fondurile obișnuite ale Parcului Arheologic Colosseum, potrivit Barbarei Nazzaro, responsabilul tehnic al monumentului.

Contribuția UE a permis construirea unor elemente de accesibilitate, inclusiv o scară convertibilă care se transformă într-o platformă pentru vizitatorii cu dificultăți de mobilitate pentru a ajunge la nivelurile inferioare.

„Acest lucru a făcut posibilă depășirea barierelor arhitecturale, prin construirea unei scări pe care ne place să o numim «magică», deoarece devine o platformă și permite coborârea la acest etaj inferior”, a declarat Nazzaro pentru Euronews.

Restaurare complexă și lucrări noi planificate

Construit după construcția Amfiteatrului Flavian la începutul secolului I și al II-lea și descoperit în secolul al XIX-lea, pasajul secret asigura intimitatea împăratului.

Lucrările de renovare au avut loc într-un mediu subteran deosebit de delicat, care a fost capabil să restaureze artefacte de mare valoare arheologică.

Pereți acoperiți cu marmură, ulterior înlocuiți cu tencuială pictată cu subiecte peisagistice. În nișele de la intrarea în traseu, pot fi văzute rămășițele unor scene de arenă.

În absența bolților originale, proiectul de restaurare a folosit un iluminat evocator pentru a pune în valoare spațiul fără a compromite integritatea sa istorică.

Un al doilea șantier este deja planificat, care va afecta o nouă secțiune a pasajului, care în prezent nu este accesibilă.

„Noile lucrări de restaurare ne vor permite să recuperăm alte fragmente foarte importante de stuc și fresce, care au fost, de asemenea, păstrate în decorațiunile lor”, a declarat Barbara Nazzaro pentru Euronews.