Peisaj apocaliptic în Australia: Imagini cu o furtună de praf uriașă, asemănată cu scenele din filmele cu Indiana Jones

O furtună uriașă de praf care s-a format sâmbătă, la ieșirea din Onslow, în Pilbara, Australia, imediat după prânz, a fost fotografiată. Oamenii au comparat priveliștea cu efectele speciale de la Hollywood, exact „ca în filmele cu Indiana Jones”, notează ABC.net.au.

Martorii au descris o furtună masivă de praf care s-a abătut asupra unor părți din regiunea Pilbara din Australia de Vest drept un spectacol cinematografic.

Șuvoaie de praf în vârtej au fost văzute în afara orașului Onslow, la 1 400 de kilometri nord de Perth, sâmbătă, puțin după prânz.

› Vezi galeria foto ‹

Julie Ray, o turistă, se afla la volan împreună cu soțul ei când au observat nori mari portocalii care prindeau formă la orizont.

„Pe măsură ce ne apropiam din ce în ce mai mult, deveneau din ce în ce mai mari și mai groși”, a spus dna Ray. „Nu mai văzusem niciodată așa ceva. Era uriaș, se îndrepta spre [noi] - și nici nu știam cât de repede vine, știai doar că trebuie să te îndepărtezi de el.”

MASSIVE DUST STORM HITS AUSTRALIA ?? A massive dust storm swept through the Pilbara region in Western Australia, near Onslow, on January 25, 2025. https://t.co/QL0BjTfM1X pic.twitter.com/LDeFaLwJIb

Ray a spus că experiența a fost ca și cum ar fi fost aruncată într-un blockbuster de la Hollywood.

„Ca Indiana Jones în filme - furtuna de praf vine odată cu cămilele”, a spus ea.

A fost o ușurare să vedem cum furtuna se îndepărtează de oraș, a spus Ray.

„Sunt 41 de grade... dacă ar veni genul ăsta de praf, ar trebui să vă opriți aerul condiționat, ceea ce ar fi fost destul de interesant în căldură”.

Massive Dust Storm Hits Onslow, Pilbara Region, Disrupts Visibility and Coastal Activities#Onslow, Pilbara Region, #Australia – January 25, 2025: A severe dust storm swept through the Pilbara region, blanketing Onslow and surrounding areas in thick clouds of dust. The… pic.twitter.com/R8uutAedRP