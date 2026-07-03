Pentru că o femeie are alergie la detergent, un judecător a interzis în tot blocul balsamul de rufe, în Italia

Într-un bloc din Bari, tribunalul a decis interzicerea folosirii detergenţilor, pentru că o locatară este alergică la substanţe chimice. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Într-un bloc de locuinţe din centrul orașului Bari, Tribunalul Civil a emis o interdicție de urgență privind utilizarea vopselelor parfumate, a detergenților și a balsamului de rufe, deoarece acestea sunt dăunătoare sănătății unei locatare care suferă de vasculită autoimună cu sensibilitate chimică multiplă, o afecțiune caracterizată printr-o sensibilitate deosebită la anumite substanțe chimice. Afecțiunea provoacă inflamații și deteriorarea vaselor de sânge, ceea ce poate duce la ischemie, necroză tisulară și hemoragii.

Decretul judecătoresc considerat fără precedent marchează punctul culminant al unei dispute dintre femeie și locatarii blocului, care durează de cel puțin 10 ani și a ajuns acum și în instanță, relatează La Repubblica.

Pe 15 iunie, dosarul împotriva a doi proprietari de locuinţe și a administratorului clădirii a fost clasat. Aceștia au fost acuzați de încălcarea unei ordonanțe municipale din 2012, care prevedea măsuri de igienă și mediu care trebuiau respectate în spațiile comune ale clădirii, prin restricționarea utilizării anumitor substanțe chimice conținute în detergenți, dezinfectanți, vopsele și alte produse utilizate în mod obișnuit.

Femeia a raportat că locatarii lăsau gunoi, cutii de carton și pungi pe palier, precum și cârpe îmbibate în dezinfectant și șervețele parfumate folosite pentru igiena câinilor. La zece zile după clasarea dosarului penal, femeia a obținut o nouă ordonanță de la judecătorul civil care impunea, printre altele, „încetarea imediată a utilizării tuturor substanțelor chimice interzise prin ordonanța primăriei” și „adoptarea imediată a unui protocol de gestionare și curățenie a spațiilor comune, în conformitate cu interdicțiile impuse”.

În ordonanţă, Curtea reamintește că, din cauza stării sale, viața femeii este limitată la apartamentul său, care reprezintă singurul ei refugiu. Cu toate acestea, de ani de zile, acest refugiu a devenit nelocuibil din cauza deversării constante și ilegale de substanțe chimice din zonele comune și din apartamentele vecine.

Pe de altă parte, inculpații, potrivit apărării, consideră că „sunt din nou hărțuiți de acțiunile legale ale femeii, care a făcut viața în întregul boc de nelocuit, atât în ​​interiorul, cât și în exteriorul clădirii”. De asemenea, aceștia vor contesta acuzațiile în instanța civilă.