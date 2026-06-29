Povestea emoţionantă a unei femei din Italia care a devenit mamă în spitalul construit pe terenul casei părinteşti

<1 minut de citit Publicat la 15:29 29 Iun 2026 Modificat la 15:29 29 Iun 2026

Bebeluşul s-a născut la spitalul construit pe terenul unde fusese casa părintească a mamei sale Foto: Getty Images

O femeie din Bari, Italia, a născut un băiat într-un spital construit chiar pe terenul unde se afla cândva casa bunicilor săi, care fusese demolată special pentru a face loc unității medicale.

Bebelușul s-a născut duminică la noul spital Monopoli-Fasano, care a fost deschis chiar în ultimele săptămâni, relatează La Repubblica.

Povestea emoţionantă a fost împărtășită consilierul regional Fabiano Amati. Bebelușul este „fiul Rachelei Caramia, care s-a născut și a crescut în casa demolată pentru a construi noul spital, o casă pe care a părăsit-o în lacrimi alături de familia ei”, a povestestit Amati, care a primit fotografii cu proaspăta mamă ţinând în braţele sale bebelușul.

„Rachele a scris că a simțit un vârtej de emoții gândindu-se la vechea ei casă, pe ruinele căreia a fost construită acum o unitate medicală pentru comunitate”, a mai menţionat consilierul în postare.

„Mi-a scris, de asemenea, despre dăruirea, bunătatea și ajutorul oferit de întreaga echipă de Obstetrică și Ginecologie.” Bebelușul a venit pe lume înainte de data scadentă, „poate pentru că micuțul se grăbea să înceapă să-și spună frumoasa poveste, care în ultimele săptămâni a devenit și povestea noastră”, a concluzionat Amati.