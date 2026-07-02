Povestea măslinului vechi de 2.250 de ani, salvat după multe eforturi ale unei mici comunităţi din Muntenegru: "Este o mare onoare"

Povestea măslinului milenar din Mirovica, un sat din Muntenegru, readus la viață după ce a fost la un pas de pieire. Sursa colaj foto: Facebook/Discover Montenegro

Situat între piscurile muntoase din Muntenegru şi coastele Mării Adriatice, după ani de eforturi depuse pentru a-l salva de la moarte, unul dintre cei mai bătrâni măslini din această ţară, cu ramuri milenare potrivit localnicilor, a început să producă din nou măsline, informează joi AFP, conform Agerpres. Cu toate acestea, măslinul noduros, care a supravieţuit numai în secolul al XX-lea la două incendii, a fost foarte aproape de a pieri.

În 2021, locuitorii din micul sat Mirovica – al cărui nume provine din cuvântul "mir", care înseamnă "pace" în muntenegreană – au observat că măslinul milenar avea o problemă.

"Începuse să se degradeze, să se usuce", îşi aminteşte Marija Markoc, directoarea Casei Măslinilor, organizaţia însărcinată cu conservarea faimosului arbore. Cauza, a precizat ea, era "nivelul ridicat al pânzei freatice", care se datora, potrivit autorităţilor locale, anilor de urbanizare şi de artificializare a solurilor.

"Măslinul iubeşte soarele, seceta şi piatra", iar umiditatea din subsol îi este mortală, a explicat Marija Markoc.

După mai multe lucrări de drenare a apei din sol, în octombrie 2025, venerabilul copac a început să producă din nou măsline. Exact la timp pentru a celebra vârsta sa de 2.250 de ani, potrivit datei de naştere ce i-a fost atribuită în 2015 de o echipă de cercetare coordonată de un laborator ştiinţific din Turcia.

Potrivit legendelor care sunt povestite în sat, grecii din Antichitate sunt cei care au adus măslinul în acel loc.

Vârsta exactă a măslinilor rămâne însă un mister – datarea lor este supusă interpretărilor şi poate fi foarte greu de realizat, întrucât creşterea măslinilor face aproape imposibilă identificarea cu certitudine a trunchiului lor original.

"Am reuşit să readucem la viaţă acest loc şi să îi oferim acestui copac o existenţă durabilă", a declarat, fericită, Marija Marko.

Ulterior, aceasta a mai adăugat: "Este o mare onoare. E minunat să lucrezi cu el şi să ai grijă de el, dar, credeţi-mă, este şi o responsabilitate enormă, enormă".

Căci, la Mirovica, ramurile acestui măslin dublu milenar au protejat mulţi oameni de arşiţa soarelui, dar au asistat şi la momente în care clanuri rivale au făcut pace între ele.

În zilele noastre, copacul atrage turişti – câteva zeci de mii în fiecare an.

"Toţi cei care vin aici respectă tradiţia locului: să înconjoare de trei ori măslinul. Se spune că primul ocol este pentru sănătate, al doilea pentru dragoste, iar al treilea – unii spun că pentru noroc, alţii pentru bani", a dezvăluit doamna Marija Markoc, care se declară uşurată că nu face parte din "generaţia care ar fi văzut cum măslinul, după mai bine de două milenii, ar fi încetat să mai producă măsline".

La începutul lunii iunie, mici măsline verzi au început să apară din nou pe ramurile sale, oferind a doua recoltă a anului.