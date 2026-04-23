Scene șocante în fața unui club. Două influencerițe s-au luat la bătaie în fața unui club, apoi una a călcat-o pe cealaltă cu mașina

Klaudia Zakrzewska și Gabrielle CarringtonFOTO: Instagram/ Klaudiaglam și RielleUK

O influenceriță se confruntă cu acuzația de tentativă de omor, iar o alta se află în stare critică în spital, după o altercație violentă care a avut loc în fața unui club duminică dimineață, în care una ar fi călcat-o pe cealaltă cu mașina.

Gabrielle Carrington, cunoscută online sub numele „RielleUK”, a apărut în fața instanței pe 21 aprilie, unde s-a confruntat cu acuzația că ar fi încercat să ucidă o altă influenceriță călcând-o cu mașina, potrivit Manchester Evening News și London Evening Standard citate de People. Victimă este Klaudia Zakrzewska, o influenceriță cunoscută sub numele „Klaudiaglam”.

› Vezi galeria foto ‹

În dimineața de 19 aprilie, Poliția Metropolitană a fost solicitată în centrul Londrei după ce „o mașină a fost implicată într-o coliziune cu pietoni”, conform unui comunicat de presă. Într-un videoclip al incidentului care a circulat online, Carrington pare că a călcat o altă femeie cu mașina, după o altercație fizică.

În timp ce citea acuzațiile în instanță, procurorul Rizwan Amin a declarat că, din imaginile CCTV, Carrington putea fi văzută reintrând în vehiculul cu care sosise la fața locului și conducând spre ceea ce părea a fi Zakrzewska, care a fost „trasă înainte și aruncată între vehicul și un suport metalic pentru biciclete”, potrivit Manchester Evening News.

Poliția a declarat că aceasta a fost acuzată de tentativă de omor, provocarea de vătămări corporale grave cu intenție, agresiune care a cauzat vătămări corporale, conducere periculoasă și conducere sub influența alcoolului. Ea nu a făcut nicio declarație în timpul ședinței de judecată de marți.

Zakrzewska este în stare foarte gravă, conform comunicatului poliției.

Poliția a mai declarat că un bărbat în jur de 50 de ani „a suferit răni care îi vor schimba viața”, iar o altă femeie de aproximativ 30 de ani „a fost tratată pentru răni minore”. Autoritățile au recunoscut existența unor „imagini extrem de grafice” ale incidentului și au îndemnat publicul „să se abțină de la distribuirea” acestora.

Atât Carrington, cât și Zakrzewska sunt cunoscute pe rețelele sociale pentru conținutul despre stil de viață și modă ori călătorii.

Inspectorul-șef de la Poliția Metropolitană, Alison Foxwell, a declarat într-un comunicat că poliția caută martori care să ofere informații noi.

„Deși incidentul a avut loc în primele ore ale dimineții, localurile din zonă erau încă deschise și credem că mai multe persoane au văzut ce s-a întâmplat”, a spus ea, potrivit BBC. „Îndemn pe oricine a fost martor la coliziune sau la orice activitate anterioară pe care o consideră relevantă să se prezinte. Informațiile pe care le aveți, oricât de nesemnificative vi s-ar părea, ar putea fi de o importanță crucială pentru anchetatori”.