Se caută mii de muncitori în construcții în Dubai. Prima țară care a încheiat un contract pentru 5.000 de oameni. Care sunt beneficiile

1 minut de citit Publicat la 23:14 13 Oct 2026 Modificat la 23:14 13 Oct 2026

Dubai. Vedere aeriană a centrului orașului. Foto: Getty Images

O companie din Dubai are nevoie de până la 5.000 de muncitori pentru construcții, întreținerea clădirilor și administrarea facilităților și a încheiat un acord cu guvernul din Ghana pentru a-i recruta. Angajatorul va plăti salariile, asigurările, zborurile, vizele și cazarea.

Recrutarea va începe cu 500 de lucrători și va continua în etape, în funcție de nevoile companiei. Asta înseamnă că cele 5.000 de posturi nu sunt ocupate deocamdată, scrie Insider Africa.

Memorandumul de înțelegere a fost semnat de ministrul ghanez al Muncii, Emmanuel Kwadwo Agyekum, și de directorul general al companiei din Dubai Masa Depan Building Maintenance L.L.C., Junhong Deng.

Ministerul Muncii din Ghana va supraveghea recrutarea, va verifica contractele de muncă și va coordona evaluarea competențelor, potrivit publicației AdomOnline, care a relatat despre acord pe 12 octombrie, fără să precizeze data semnării.

Ce plătește angajatorul și cum sunt protejați lucrătorii

Angajatorul plătește salariile, cazarea și asigurările, dar și o parte din costurile de recrutare, precum permisele de muncă, analizele medicale și biletele de avion din Ghana.

Înainte de plecare, lucrătorii vor fi instruiți despre regulile de muncă din Emiratele Arabe Unite și despre siguranța la locul de muncă. Vor avea și un responsabil care se ocupă de bunăstarea lor, precum și posibilitatea de a depune plângeri.

Rămân însă neclare câteva lucruri importante pentru cei interesați, cât vor câștiga, ce calificări li se cer, cum se pot înscrie și când vor pleca.

Acordul este doar un cadru pentru angajare, nu un contract individual de muncă și nici un anunț că înscrierile au început.

Avantajul este că statul ghanez verifică ofertele înainte ca lucrătorii să plece, iar aceștia își pot înțelege mai bine contractele. Rămâne de văzut cât de eficiente vor fi aceste verificări în practică.