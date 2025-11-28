„Se urcau pe haine”. Una dintre cele mai importante instituții de arhivă cinematografică din lume se închide din cauza ploșnițelor

Cinematheque Francaise – un adevărat templu al cinefililor, arhiva națională a filmului și una dintre instituțiile-cheie ale culturii cinematografice mondiale – își închide sălile de proiecție timp de o lună din cauza unei infestări cu ploșnițe. Decizia vine după ce mai mulți spectatori au reclamat că au fost mușcați în timpul evenimentelor, inclusiv la un workshop susținut de actrița Sigourney Weaver, scrie The Guardian.

Cinematheque Francaise, din Paris, este locul în care se păstrează, restaurează și proiectează filme rare, arhive cinematografice și patrimoniu vizual unic. Are patru săli de cinema, organizează retrospective monumentale, expoziții dedicate marilor regizori și găzduiește unele dintre cele mai importante evenimente din lumea filmului. Este, practic, Vaticanul cinefililor. De aceea, vestea închiderii a stârnit rumoare în Franța.

Instituția a anunțat că cele patru săli de proiecție vor rămâne închise de vineri, pentru cel puțin o lună, „pentru a garanta un mediu perfect sigur și confortabil pentru public”.

Totul a pornit la începutul lui noiembrie, când mai mulți spectatori le-au spus jurnaliștilor francezi că au fost mușcați de ploșnițe după evenimentul cu Weaver, celebra actriță din Alien și Avatar. Unul dintre ei a povestit pentru Le Parisien că insectele au fost văzute „urcând pe scaune și pe haine”.

Conducerea Cinematheque a anunțat un plan radical de dezinsecție: toate scaunele vor fi demontate și tratate individual cu abur uscat la 180°C, în mai multe reprize, iar apoi verificate cu ajutorul câinilor special antrenați pentru depistarea ploșnițelor. Covoarele vor trece prin același tratament.

Clădirea însă nu se închide complet. Zonele care nu sunt afectate rămân accesibile publicului, inclusiv expoziția dedicată actorului și regizorului american Orson Welles.

Problema ploșnițelor nu este nouă în Franța. În 2023, înainte de Jocurile Olimpice, autoritățile au lansat o campanie amplă după ce insectele au fost semnalate în transportul public, cinematografe și chiar spitale. Iar în 2024, guvernul a indicat că panica publică a fost amplificată și de campanii de dezinformare propagate de conturi online asociate Rusiei.

Ploșnițele își fac cuib de obicei în saltele, dar se ascund la fel de bine în haine și bagaje. Mușcăturile provoacă iritații, bășici și mâncărimi severe, iar infestările pot duce inclusiv la anxietate, tulburări de somn și episoade de stres intens.

Cinematheque promite că va redeschide sălile doar când spațiul va fi „complet sigur”.