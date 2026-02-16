Situația complicată în care s-a trezit un medic care i-a dăruit un diamant de 14.000 de euro unei angajate pe care apoi a concediat-o

DIrectorul clinicii i-a dăruit femeii o bijuterie cu diamante în valoare de 14.000 de euro. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un medic, care este și reprezentantul legal al unei clinici private din localitatea Trento, Italia, s-a îndrăgostit în anul 2025 de una dintre angajatele sale. Pentru că femeia nu îi răspundea la avansuri, a decis să o concedieze, dar acum judecătorul îl obligă să o reangajeze şi să îi plătească toate salariile retroactive care i se cuvin.

Totul a început cu mai multe complimentele și laude, apoi au urmat declarațiile de dragoste și cadourile și, în final, concedierea, dar acum directorul clinicii va trebui să o reangajeze . Această poveste de dragoste neîmpărtăşită a început anul trecut și, iniţial, părea inofensivă.

Un medic care este și reprezentantul legal al unei clinici private , în 2025, era îndrăgostit de una dintre angajatele sale. Acesta a început să-i trimită mesaje frecvent, din ce în ce mai pline de fraze dulci și romantice, a complimentat-o, i-a oferit flori și, în cele din urmă, s-a îndrăgostit nebunește de aceasta, oferindu-i chiar și un cadou șocant de ziua ei: o bijuterie. Dar nu a fost vorba despre orice bijuterie, ci despre un diamant în valoare de 14.000 de euro, relatează Corriere della Sera.

Când femeia şi-a dat seama de valoarea cadoului, a vrut să i-l dea înapoi, dar doctorul i-a spus că ar trebui să-l păstreze indiferent de situație, ca o amintire a iubirii lui, chiar dacă nu este împărtășită. Și a mai adăugat: „Desigur, te rog, aș vrea ca bijuteria să rămână la tine: este un semn al afecțiunii mele, independent de sentimentele tale.” Aceste mesaje și altele au fost depuse în cadrul procedurii civile pe care femeia a trebuit să o inițieze pentru a-și recăpăta locul de muncă.

După ce a curtat-o şi i-a oferit cadouri, văzând că femeia nu împărtăşea sentimentele șefului ei, acesta a concediat-o în luna iunie, cu pretextul unei încurcături legate de zilele de concediu.

Concedierea a fost considerată de judecător drept represalii pentru „dezaprobarea femeii față de hărțuirea superiorului său direct”. Femeia trebuie reangajată pentru că, potrivit judecătorului, concedierea este nulă, „deoarece este discriminatorie și adoptată exclusiv ca reacție la alegerea femeii, în exercitarea dreptului său la autodeterminare emoțională și sexuală, de a nu împărtăși același interes romantic”.

Clinica va trebui, de asemenea, să-i plătească toate salariile și contribuțiile de la data concedierii (iunie 2025) până astăzi, plus aproximativ 4.000 de euro reprezentând onorariile avocaților. În timpul procesului, a reieșit că medicul știa foarte bine că dragostea lui nu împărtăşită de angajata sa: „Oricum, sunt foarte calm: avantajul de a fi un iubit neîmpărtășit este că orice altceva pare un lucru banal.” Cu puțin timp înainte de a o concedia, doctorul i-a trimis un ultim mesaj: „Și adu-mi înapoi bijuteria mâine dacă nu înseamnă nimic pentru tine.”

Femeia solicitase și daune în instanţă, dar acest lucru a fost respins de Tribunalul din Trento: „Conduita reprezentantului legal al companiei față de femeie se distinge nu prin scopuri opresive, ci printr-o utilizare necorespunzătoare a puterilor de autoritate ale angajatorului.”

Acum femeia va putea să se întoarcă la muncă, iar medicul va trebui să accepte că dragostea lui nu este împărtăşită.