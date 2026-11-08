SUA elimină dischetele de computer din anii '80 din controlul traficului aerian. Piese de schimb pentru computere se mai găsesc pe eBay

2 minute de citit Publicat la 08:00 08 Noi 2026 Modificat la 08:25 08 Noi 2026

Aeroportul Washington Dulles. Autoritățile din SUA au anunțat un program de eliminare a sistemelor cu dischete din controlul traficului aerian. Foto: Getty Images

Administrația Federală a Aviației (FAA) din SUA a anunțat că, până la sfârșitul anului 2028, va înlocui vechile dischete, utilizate în prezent în peste 400 de centre de control al traficului aerian din întreaga țară pentru stocarea datelor meteorologice și a altor informații critice, relatează Reuters.

Sistemul integrat de afișare a informațiilor (Enterprise Information Display System) va înlocui patru sisteme care datează din anii '80 și va centraliza informațiile operaționale esențiale, permițând controlorilor să vizualizeze rapid actualizările privind traficul aerian, adaugă agenția citată.

Utilizarea generală dischetelor a încetat, în mare măsură, în urmă cu mai bine de 25 de ani. De asemenea, producția la scară largă a acestor dispozitive de stocare încetat din 2011.

Anul trecut, Congresul american a aprobat alocarea a 12,5 miliarde de dolari pentru modernizarea sistemului învechit de control al traficului aerian din SUA. Reuters notează că secretarul pentru Transporturi, Sean Duffy, solicită încă 30 de miliarde de dolari pentru investiții suplimentare, în contextul în care FAA se confruntă cu numeroase probleme tehnice.

„Renunțăm la procesele manuale, învechite, și înlocuim tehnologia care se baza pe dischete cu un sistem modern. Acesta le va permite controlorilor să partajeze instantaneu alerte critice de zbor, programe privind spațiul aerian restricționat și rapoarte ale piloților”, a precizat Bryan Bedford, administratorul FAA.

Incidente recente cu tehnologia învechită

Într-o notă internă a acestei organizații, adresată aeroporturilor pe 23 octombrie – document consultat de Reuters, dar care nu a fost făcut public anterior – FAA menționează că „au existat recent mai multe întreruperi în controlul traficului aerian cauzate de secționarea unor cabluri de fibră optică, situație care poate duce la întârzieri, redirecționări ale zborurilor și anulări”.

Organizația a dat exemplu un incident petrecut pe 13 octombrie, când un cablu de fibră optică ce conecta Aeroportul Internațional George Bush din Houston la rețeaua Administrației Federale a fost secționat în apropierea unei porți de acces în aeroport. Acest lucru a dus la pierderea serviciilor de date între facilitățile FAA, impunând suspendarea temporară a decolărilor.

În luna septembrie, mii de zboruri din nord-estul SUA au fost întârziate sau anulate din cauza a două incidente simultane: o defecțiune a unui circuit într-un centru de control al traficului aerian din Philadelphia și secționarea accidentală a unui cablu de fibră optică în New Jersey, provocată de o echipă de construcții.

Computere vechi de zeci de ani și piese de schimb de pe eBay

FAA se bazează pe sisteme de telecomunicații pe care încearcă, într-un ritm accelerat, să le înlocuiască, precum și pe computere Compaq vechi de zeci de ani, pentru care achiziționează piese de schimb de pe site-ul de licitații eBay.

Statele Unite administrează cel mai complex spațiu aerian din lume și se confruntă cu un deficit de câteva mii de controlori de trafic aerian. Această realitate este completată de faptul că

facilitățile de gestionare a traficului aerian nu pot comunica automat între ele, funcționând pe baza unor computere analogice individuale. „Fiecare unitate este un sistem izolat”, a precizat Bryan Bedford pentru Reuters, într-un interviu recent.

În plus, FAA încearcă de mai mulți ani să renunțe la o practică veche de decenii, adesea ironizată, prin care controlorii de trafic folosesc fișe de zbor pe hârtie pentru a monitoriza aeronavele.

Totuși, implementarea schimbării acestei proceduri, începută în 2022 în 49 de aeroporturi importante, va dura cel puțin până în 2028. Până în prezent, 27 de aeroporturi majore din SUA au renunțat la utilizarea fișelor pe hârtie.