Supranumit "unicornul mărilor", un pește rar a fost găsit eșuat pe o plajă din Italia. "Pare desprins dintr-o poveste mitologică"

2 minute de citit Publicat la 18:18 13 Feb 2026 Modificat la 18:19 13 Feb 2026

Descoperirea peştelui misterios, cunoscut drept "unicornul mărilor", a avut loc pe o plajă din orașul Milazzo. Sursa colaj foto: Facebook/ Carmelo Isgrò

Exemplarul de pește liocorn (Lophotus lacepede) a eșuat pe țărmul sicilian, mai exact pe o plajă din oraşul Milazzo iar biologul Carmelo Isgrò a declarat despre creatura marină că pare desprinsă "dintr-o poveste mitologică" şi că "va continua să spună publicului povestea farmecului și misterelor adâncurilor Mediteranei", a relatat publicaţia Corriere della Sera.

Un peşte rar, supranumit "unicornul mărilor", descoperit eșuat pe o plajă din Sicilia

Creatura marină care pare ieșită dintr-un basm mitologic a fost găsită joi, pe o plajă din Milazzo, un oraş din Sicilia, sudul Italiei. Potrivit sursei citate, peștele liocorn (Lophotus lacepede) face parte din specia mezopelagică, precum peștele-lanternă.

Biologul Carmelo Isgrò, director și fondator al Muzeului Mării din Milazzo, s-a deplasat în locul unde a avut loc descoperirea uluitoare. Din nefericire, în ciuda încercărilor de a-l readuce în apă, peștele rar nu a supraviețuit.

"Numele «liocorn» evocă ideea unui unicorn marin, datorită excrescenței de pe capul animalului, care seamănă cu un corn, asemenea calului mitic înaripat, numit «liocorn» sau «unicorn»", a explicat directorul Muzeului marin MuMa din Milazzo, biologul Carmelo Isgrò, potrivit Corriere della Sera.

Cunoscut şi sub denumirea de "unicornul mărilor", aparițiile acestuia în Marea Mediterană sunt extrem de rare. Peștii mezopelagici trăiesc în așa-numita "zonă crepusculară" a oceanului, între 200 și 1.000 de metri adâncime. În timpul zilei, ei rămân la mari adâncimi pentru a evita prădătorii, iar noaptea, urcă spre suprafață pentru a se hrăni.

"Unicornul mărilor" eşuat va fi expus la Muzeul Mării din Milazzo

Ulterior, creatura marină rară a fost transportată la Stațiunea Zoologică "Anton Dohrn" din Messina, unde, împreună cu cercetătorul Pietro Battaglia, au fost demarate analizele științifice pentru a stabili mai multe detalii despre rarul exemplar.

"Unicornul mărilor" care a eşuat pe o plajă din Milazzo va fi pregătit și expus la Muzeul MuMa pentru a continua "să povestească" despre farmecul și misterele adâncurilor "Mare Nostrum".

Biologul Carmelo Isgrò a mai precizat pentru jurnaliştii publicaţiei Corriere della Sera: "Pare desprins dintr-o poveste mitologică. Va continua să spună publicului povestea farmecului și misterelor adâncurilor Mediteranei".

Peștele are un corp lung, ca o panglică, și o înotătoare roșie pe spate, formată din raze flexibile. Celelalte înotătoare sunt foarte mici. Ochii sunt mari, adaptați la întunericul din adâncuri, iar dinții, ascuțiți și așezați pe trei rânduri, îl ajută să prindă hrană. Se hrănește cu viețuitoare mici din largul mării, precum pești mici și plancton.