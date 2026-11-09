Sute de oameni au luat o asalt o șaormerie cu kebab la un euro, în Germania. Mulțimea s-a luat la bătaie cu poliția trimisă în zonă

2 minute de citit Publicat la 18:56 09 Noi 2026 Modificat la 19:00 09 Noi 2026

Bătăi între clienții unei șaormării și poliție. după ce localul a fost luat cu asalt de doritori să-și ia chebab la 1 euro. Foto: captură video via X@globalbrief_now

O bătaie de proporții între poliție și clienții unei șaormerii a izbucnit în orașul german Dortmund, după ce patronul localului a anunțat că vinde, cu ocazia deschiderii, kebab la un euro într-o ofertă limitată, relatează luni The Guardian.

Incidentul a avut loc duminică și a implicat numeroși civili și ofițeri de poliție. Patronul a sunat, în cele din urmă, la poliție, copleșit de mulțimea adunată peste așteptări.

The Guardian menționează că prețul uzual pentru acest preparat este între este între 7,50 și 9 euro. În vreme ce patronul șaormeriei a estimat numărul doritorilor de kebab la circa 1.000, poliția a constatat că erau de trei ori mai puțin.

? €1 döner promotion in Germany ends in riots and clashes with police A new döner kebab shop opened in Dortmund, offering kebabs for just €1. Hundreds of people, mostly teenagers, showed up hoping to grab an almost free meal. At some point, the crowd got out of control. The owner called the police, but officers were met with rocks, fireworks, a chair, and even a flying electric scooter. — NEXTA (@nexta_tv) November 9, 2026

Proprietarul angajase agenți de pază privați pentru a asigura buna desfășurare a operațiunii, însă aceștia au fost rapid depășiți numeric, iar a scăpat de sub control.

Potrivit unui purtător de cuvânt, polițiștii au fost atacați cu sticle, pietre, articole pirotehnice, o trotinetă electrică și un scaun. Oamenii legii desfășurați inițial la șaormerie au solicitat întăriri, fiind trimiși în zonă 100 de polițiști, sprijiniți de un elicopter.

Poliția vorbește de un "tipar" al unor manifestați, care vin la proteste să se bată cu oamenii legii

Șeful poliției din Dortmund, Tim Frommeyer, a condamnat incidentul. "Oricine recurge la violență – în acest caz, din nou împotriva polițiștilor – nu este un tânăr pus pe aventură sau un simplu scandalagiu, ci un infractor", a declarat el.

Potrivit oficialului, unii dintre participanți au avut intenția de a ataca poliția încă de la început, așa cum autoritățile au stabilit că se întâmplă, de ceva vreme, la mitinguri și demonstrații.

Mai multe persoane au fost arestate. Asupra uneia dintre ele a fost găsit un pistol. Mai mulți indivizi dintre cei reținuți riscă acuzații de tulburare a liniștii publice, distrugere de bunuri și ultraj.

Poliția nu a precizat dacă proprietarul localului va fi urmărit penal. Acesta a declarat că va dona preparatele rămase unei organizații caritabile care sprijină persoanele fără adăpost din oraș.

Kebabul este cel mai popular produs fast-food în Germania

Până în jurul anului 2020, prețul unui kebab în Germania era cuprins între 3,50 și 4 euro. Tariful cel puțin dublu din prezent, justificat de șaormari prin costurile mai mari ale energiei și ingredientelor, a transformat cel mai popular preparat de tip fast-food din Germania, consumat de peste 1,3 miliarde de ori pe an în această țară, într-un efect concret, resimțit zilnic, al inflației.

Potrivit The Guardian, kebabul este considerat un exemplu de succes al imigranților. Acesta a fost adaptat local sub forma unui preparat servit în lipie de către muncitorii turci în Berlinul de Vest, în urmă cu mai bine de 50 de ani

În urmă cu doi ani, a izbucnit o dispută între Germania și Turcia, după ce reprezentanții acesteia din urmă au depus o solicitare la Comisia Europeană pentru ca termenul să fie recunoscut la nivel european drept "specialitate tradițională garantată".

Berlinul s-a opus și a invocat dreptul de veto, argumentând că o astfel de măsură ar crea obstacole birocratice majore și ar duce la o nouă creștere a prețurilor la kebab. Federația Internațională a Dönerului, cu sediul la Istanbul, și-a retras oficial cererea în toamna anului trecut.