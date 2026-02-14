Un american a plătit 1 milion de euro pe o casă în Toscana și s-a mutat cu familia în Italia: O singură vizită în acest sat l-a convins

Andrea Racanelli s-a mutat cu familia din SUA în Italia după ce și-a cumpărat o casă în Toscana, în satul Radicondoli. Sursa foto: Vito Racanelli via CNN Newsource

Strămoșii săi au emigrat din Italia în Statele Unite la sfârșitul anilor 1800, iar mai bine de două secole mai târziu, Vito Andrea Racanelli a decis să facă totul invers - să părăsească locuința sa din Denver pentru a reveni în țara pe care familia lui o lăsase în urmă. Spre deosebire de mulți americani care au cumpărat locuințe ieftine în Italia, Racanelli, avocat de profesie, a ales să investească serios, plătind peste 1 milion de dolari pentru o fermă aristocratică în Radicondoli, un sat mic din Toscana.

S-a mutat în august 2024 împreună cu soția sa, Lynn, fostă igienistă dentară, și copiii lor, Vito, 16 ani, și Carmen, 13 ani, după ce Italia „l-a chemat”.

Familia locuiește în prezent într-o parte a proprietății, despre care se crede că datează din anii 1750, în timp ce lucrările continuă în restul domeniului.

› Vezi galeria foto ‹

Racanelli spune că a decis să-și mute familia în Italia pentru a le oferi un mediu activ, mai sigur și „aventuros”, înconjurat de natură, unde putea lucra de la distanță și duce o viață mai puțin agitată.

„Eram obosit să petrec atât de mult timp în spatele unui birou, iar eu și soția mea voiam să călătorim mai mult prin Europa și pur și simplu să petrecem timp în aer liber…”, a declarat Racanelli, 47 de ani, pentru CNN, adăugând că este fascinat de Italia încă de la prima sa vizită, la 13 ani.

„A început să mă cheme mai târziu în viață, când prietenii mei s-au răspândit prin toată țara, interesele mele personale s-au maturizat și dorința de a mă reconecta cu moștenirea mea a crescut.”

„Oameni calzi”

Familia sa mai vizitase Italia împreună și fusese mereu încântată de peisaje, arhitectură și „spiritul frumos al oamenilor săi calzi”, spune Racanelli.

După ce și-au vândut casa din Colorado în 2024 și au obținut cetățenia italiană prin descendență, prin bunica lui Racanelli — originară din regiunea muntoasă Molise, din sudul Italiei — au făcut un pas curajos și s-au mutat în Toscana aproximativ opt luni mai târziu.

Racanelli a găsit proprietatea, care fusese cândva un domeniu rural organizat ca un „borgo” (cătun autosuficient), după ce a căutat online. Aceasta este situată aproape de o mare rezervație naturală.

Au ales Radicondoli în locul sudului Italiei datorită apropierii de orașul Siena și au zburat pentru a vedea ferma, numită „Podere Doglio”, în 2024.

„Am luat un prânz minunat în aer liber pe strada principală din Radicondoli, unde am văzut copii jucându-se veseli și în siguranță, fără să fie supravegheați”, povestește el.

„Toți cei care se întâlneau pe stradă se opreau să se îmbrățișeze și să vorbească”

După ce au petrecut timp în satul medieval, au simțit că este locul ideal pentru ei, datorită atmosferei vii, lipsei de aglomerație, dimensiunii reduse și cadrului natural „de neegalat”.

„Am observat, de asemenea, că toți cei care se întâlneau pe stradă se opreau să se îmbrățișeze și să vorbească — nu mai văzuserăm niciodată o comunitate ca aceea”, spune Racanelli.

A decis să cumpere proprietatea — care includea o piscină și cinci hectare de teren — chiar în aceeași zi.

Capcanele imobiliare din Italia

Deși prețul de achiziție, 945.000 de euro (aproximativ 1,1 milioane de dolari), a reprezentat o investiție semnificativă, Racanelli l-a considerat rezonabil comparativ cu prețurile ridicate din Colorado, menționând că o proprietate similară lângă Denver ar fi costat probabil între 5 și 10 milioane de dolari.

„Cumpărarea unei proprietăți imobiliare în Italia este complet diferită”

După mutarea în Radicondoli în 2024, familia a locuit în fermă aproximativ patru luni, în timp ce parcurgea procesul de achiziție, care a durat aproape un an.

„Cumpărarea unei proprietăți imobiliare în Italia este complet diferită”, spune el, sugerând că cea mai bună metodă pentru cumpărătorii străini de a evita „capcanele” este să angajeze un avocat imobiliar, un contabil și un geometra (arhitect-topograf).

Potrivit lui Racanelli, unul dintre principalele dezavantaje este că sistemul italian pare să protejeze în mare măsură vânzătorul, ceea ce înseamnă că verificările trebuie făcute înainte de a înainta o ofertă.

De asemenea, nu există de obicei clauze legale de retragere, ca în SUA, astfel că avansul — adesea între 10% și 30% din preț — poate fi pierdut dacă tranzacția eșuează.

Renovări și birocrație

De la achiziție, Racanelli s-a concentrat pe renovări, realizând personal o parte semnificativă din lucrări, inclusiv vopsit și etanșări.

Calitatea lucrărilor în Italia este excelentă, spune el, însă birocrația renumită a țării este „imensă și complicată”, motiv pentru care se bazează pe avocați și prieteni de încredere.

Familia locuiește în clădirea principală, de aproximativ 370 de metri pătrați. Proprietatea mai include trei clădiri anexe: o căsuță cu dormitor la mansardă, o fostă cocină renovată cu două dormitoare și un garaj transformat în sală de sport.

Ferma are grinzi mari din lemn, acoperiș toscan, șemineu masiv, uși din lemn și culori tradiționale din piatră toscană. A fost instalat un sistem fotovoltaic mare pentru reducerea costurilor la electricitate.

Din cauza reglementărilor stricte din Toscana privind conservarea clădirilor istorice, nu au fost făcute modificări structurale și nici nu sunt planificate.

Un ritm de viață mai lent: „Nimeni nu se grăbește”

Racanelli spune că ritmul afacerilor în Italia este foarte diferit de cel din SUA.

„Există diferențe culturale în ceea ce privește ritmul de lucru”, afirmă el, descriind Italia ca având „o atmosferă de insulă, dar fără pantaloni scurți bermude”.

„Nimeni nu se grăbește și toată lumea își ia timpul necesar pentru a se bucura de fiecare zi.”

El spune că s-a obișnuit cu pauzele lungi de prânz, vacanțele frecvente și programul scurt de lucru, adăugând că trebuie să fii pregătit pentru un ritm mai lent.

Viața în Radicondoli este, de asemenea, liniștită și calmă. În ultimii ani, localitatea a oferit până la 20.000 de euro celor dispuși să cumpere și să locuiască într-o casă vacantă, atrăgând cel puțin 60 de noi rezidenți.

Printre vecinii lui Racanelli se numără o prințesă pe care încă nu a cunoscut-o și un fermier care crește oi și porci.

În timpul liber, explorează orașele din apropiere, se plimbă pe străduțe, vizitează cafenele și restaurante sau merge la mare pentru calamari „ultra-proaspeți”.

Deși îi lipsesc unele aspecte ale vieții din SUA, Italia este mai potrivită pentru el și familia sa. Apreciază sentimentul de comunitate, stilul de viață, clima, arhitectura, istoria și mâncarea.

„Sunt optimist și cred că 2026 și anii următori vor fi mult mai liniștiți și mai împlinitori decât viața mea anterioară din SUA”, spune el.

Pasiunea sa este pictura batik și speră ca într-o zi să deschidă o casă de vacanță în Radicondoli și o mică galerie de artă.

„Cu cât trece mai mult timp, cu atât iubesc mai mult Radicondoli”, spune el. „De departe, este cel mai idilic și unic loc în care am trăit vreodată.”