Un băiat de 11 ani a fost dat jos de șoferul de autobuz pentru că nu avea biletul bun. A mers 6 km prin zăpadă, până acasă

Copilul, în vârstă de 11 ani, a fost obligat să se întoarcă acasă pe jos, după ce a parcurs o distanţă de 6 km prin zăpadă, la lăsarea serii. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un copil, în vârstă de 11 ani, din zona Vodo di Cadore, în regiunea Veneto, Italia, a fost lăsat pe jos de un şofer de autobuz care a refuzat să îl lase să se urce pentru că nu avea biletul potrivit, care se scumpise cu ocazia Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina.

Băiatul se întorcea de la şcoală şi avea la el un carnet cu bilete standard în valoare de 2,50 euro, dar nu avea noile bilete introduse cu ocazia Jocurilor Olimpice care costă 10 euro. Astfel copilul a fost obligat să se întoarcă acasă pe jos, după ce a parcurs o distanţă de 6 km prin zăpadă, la lăsarea serii.

Mama sa a povestit pentru Corriere della Sera: „A ajuns acasă suferind de hipotermie, avea buzele violet. Fiul meu a trebuit să meargă pe pista de biciclete pentru a evita să rămână blocat pe marginea străzii, dar aceasta nu fusese curățată de zăpadă. Nu avea telefonul mobil la el pentru că nu-l poate folosi la școală și îl lasă acasă. Așa că nu ne-a putut contacta. Când a bătut la ușă, avea buzele vineţii și nu putea vorbi. Avea hainele ude. Mă bucur că e bine, dar nu voi da înapoi niciun centimetru în căutarea dreptăţii”.

Parchetul din Belluno a deschis o anchetă după ce părinții băiatului au depus o plângere pentru abandon de copil. Compania care gestionează autobuzele, Dolomiti Bus, a sunat familia copilului pentru a-şi cere scuze pentru ceea ce s-a întâmplat. În comunicatul emis, Dolomiti Bus a precizat că „o analiză internă este în curs de desfășurare de către o comisie numită special de companie cu privire la incident” şi că „şoferul a fost suspendat.”