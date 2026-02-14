Un bărbat a aruncat din greșeală, la gunoi, 20 de lingouri de aur. Și-a dat seama abia a doua zi

Bărbatul a aruncat cutia metalică în care păstra 20 de lingouri de aur, evaluate la aproximativ 120.000 de euro,. FOTO Getty Images

Un bărbat de 57 de ani a trecut printr-o experiență incredibilă, care s-a încheiat însă cu bine. După ce a aruncat din greșeală la gunoi o cutie metalică în care păstra 20 de lingouri de aur, evaluate la aproximativ 120.000 de euro, comoara a fost recuperată din groapa de gunoi cu ajutorul carabinierilor, potrivit rainews.it.

Incidentul a avut loc la Torre Lapillo, o localitate din zona Porto Cesareo, provincia Lecce. Bărbatul adunase lingourile de-a lungul anilor, achiziționate legal, și le păstra într-o cutie de tablă. Dintr-o neatenție, a aruncat cutia într-un coș de gunoi.

Abia a doua zi și-a dat seama de greșeală. A mers imediat la carabinieri pentru a anunța cele întâmplate. Deși inițial au existat unele îndoieli, verificarea imaginilor de pe camerele de supraveghere a confirmat că povestea era reală.

Căutările s-au mutat apoi la depozitul de deșeuri din Ugento, unde ajunseseră între timp sacii colectați. După verificări, cutia metalică a fost găsită intactă, cu tot conținutul ei prețios, și returnată proprietarului de drept.