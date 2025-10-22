Un bărbat a furat timp de câteva luni păpuși Labubu de colecție în valoare de 5.000 de euro. Individul a fost arestat

Celebrele păpuși Labubu au fost ținta a patru jafuri separate, începând din iulie / Sursa foto: Getty Images

Un bărbat din Australia a fost arestat după ce a furat 43 de păpuși de colecție Labubu în valoare de aproximativ 9.000 de dolari australieni (5.000 de euro).

Potrivit polițiștilor, celebrele păpuși Labubu au fost ținta a patru jafuri separate, începând din iulie, dintr-un centru comercial situat în centrul oraşului Melbourne.

În urma perchezițiilor care au avut loc la domiciliul bărbatului respectiv, anchetatorii au găsit 43 de păpuși Labubu, unele dintre ele în ediție limitată, fiind evaluate la aproximativ 500 de dolari australieni fiecare, adică în jur de 280 de euro, potrivit BBC.

Poliția a transmis, prin intermediul unui comunicat de presă intitulat „Aceste păpuși Labubu nu sunt pentru tine”, că individul este vizat de patru capete de acuzare pentru spargere și două capete de acuzare pentru furt.

Acesta urmează se se prezinte în fața tribunalului în data de 5 mai 2026.

Compania care produce păpușile a spus că profiturile sale sunt pe cale să explodeze

Pop Mart, firma chineză de jucării din spatele păpușilor extrem de populare Labubu, a declarat că profiturile sale sunt pe cale să explodeze în primele șase luni ale acestui an. Compania cu sediul la Beijing a declarat că se așteaptă ca profiturile pentru această perioadă să crească cu cel puțin 350%, în timp ce veniturile au crescut de peste trei ori.

Colecționarii au fost obsedați de păpușile virale Labubu - creaturi fictive asemănătoare elfilor cu un rând de dinți zimțați - care au zburat de pe rafturi și au provocat cozi lungi în magazinele din întreaga lume.

Lansate în 2019, păpușile Labubu au ajutat compania să devină un retailer important, operând peste 2.000 de automate și magazine în întreaga lume.