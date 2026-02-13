Un bărbat căutat de 16 ani de poliție n-a putut rezista și s-a dus la Olimpiadă. A fost prins și arestat

Un bărbat slovac în vârstă de 44 de ani a fost arestat la Milano în urma unei alerte de la o unitate de cazare din cartierul Baggio. Acesta riscă 11 luni și 7 zile de închisoare pentru infracțiuni furturi. Era dat în urmărire de 16 ani.

Bărbatul de cetăţenie slovacă venise la Milano pentru a susţine echipa națională de hochei pe gheață care participa la Jocurile Olimpice de iarnă, relatează La Repubblica.

Pe numele său, însă se afla un mandat de arestare emis de Tribunalul Bolzano în 2010 pentru furturi. Carabinierii l-au localizat în urma unei alerte de la o unitate de cazare din zona Baggio. Acesta a fost dus la închisoarea San Vittore şi riscă acum 11 luni și 7 zile de închisoare .

Deşi a fost arestat, bărbatul poate spune că venirea sa la Milano a meritat măcar din punct de vedere sportiv, pentru că în cadrul turneului masculin de hochei pe gheață pentru Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026, primul meci din program a fost Slovacia – Finlanda şi a fost câstigat de echipa slovacă cu un scor de 4-1.