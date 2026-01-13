Un bulgar s-a dus la bancă cu trei butoaie pline cu monede leva ca să le schimbe în euro

Un bulgar s-a dus la bancă cu trei butoaie pline cu monede leva FOTO: Getty Images (imagine cu caracter ilustrativ)

În primele zile ale introducerii monedei euro în Bulgaria, unele sucursale bancare s-au confruntat cu situații serioase, pentru că oamenii s-au grăbit să schimbe sume mari de leva în euro, în special monede.

Petya Dimitrova, președinta Asociației Băncilor din Bulgaria, a declarat în cadrul emisiunii „120 de minute” de la bTV că, într-o situație, un client a adus trei butoaie pline cu monede, ceea ce a încetinit operațiunile pentru ceilalți clienți, relatează Novinite.

În ciuda dificultăților, băncile au procesat toate schimburile și nu au perceput comisioane pentru monede sau bancnote în primele șase luni ale tranziției la euro. Orice comisioane aplicate eronat au fost deja rambursate.

Presiunea asupra sistemului bancar a fost fără precedent. În primele două zile lucrătoare, aproape 240.000 de persoane au vizitat sucursalele băncilor, fiind procesate peste 30 de milioane de bancnote și monede, cu o greutate totală de aproximativ 150 de tone.

Dimitrova a subliniat că asemenea volume nu au mai fost întâlnite în istoria sistemului bancar bulgar.

Pentru o mai bună organizare a procesului, băncile solicită acum un preaviz de trei zile lucrătoare pentru schimburi care depășesc 30.000 BGN (15.380 euro), iar tranzacțiile de peste 5.000 de euro necesită o declarație privind proveniența fondurilor, în conformitate cu Legea privind prevenirea spălării banilor.

Reducerile temporare ale limitelor de retragere de la bancomate, semnalate în primele zile, au fost măsuri pe termen scurt menite să asigure o funcționare mai fluentă. În prezent, toate sucursalele funcționează normal și dispun de suficiente rezerve de numerar în euro.

În luna ianuarie, pentru a preveni aglomerația din sucursale, băncile vor deschide peste 100 de unități suplimentare sâmbăta, iar cetățenii sunt încurajați să utilizeze plățile fără numerar ori de câte ori este posibil, pentru a reduce volumul de muncă.

„Tranziția la euro este un test serios pentru sistemul bancar, însă acesta funcționează eficient”, a concluzionat Dimitrova.