Un cuplu care nu și-a permis o casă în UK a cumpărat un sătuc întreg în Franța cu 31.000 de euro. Apoi s-au apucat singuri de renovări

Yip Ward și Paul Mappley își documentează aventura renovării caselor din Franța pe canalul lor de YouTube FOTO: captură video YouTube/ Yip + Paul s Help! We Bought a French Village

Un cuplu care nu își permitea să cumpere o locuință în Marea Britanie a cumpărat un sătuc întreg în Franța cu doar 26.000 de lire sterline, adică 31.000 de euro. Cei doi au făcut renovările pe cont propriu și astfel au făcut o economie de peste 120.000 de euro.

Yip Ward și Paul Mappley, ambii în vârstă de 52 de ani, locuiau într-o rulotă în Tunbridge Wells când, în 2020, un prieten le-a oferit ocazia de a cumpăra o proprietate unică din Normandia, potrivit Daily Mail.

› Vezi galeria foto ‹

După o scurtă călătorie în Franța pentru a vedea locul, au cumpărat imediat micul cătun cu 12.000 de lire sterline, bani obținuți din vânzarea unui tractor vechi și a altor bunuri personale.

Ulterior, cei doi au cumpărat și clădirile învecinate, ajungând să dețină șapte căsuțe, două hambare, un atelier, o presă pentru cidru, două cuptoare tradiționale pentru pâine și diverse alte anexe, toate pentru încă 14.000 de lire sterline.

În urmă cu șase ani, au început să restaureze cătunul, clădire cu clădire, și au reușit deja să transforme căsuța inițială într-o unitate de cazare pentru turiști. De asemenea, au amenajat pentru închiriere o remorcă pentru transportul cailor, pe care au adus-o din Marea Britanie, iar aceasta s-a bucurat de un succes atât de mare, încât toate rezervările au fost ocupate.

Pentru a contribui la finanțarea renovărilor, cei doi au organizat campanii de strângere de fonduri pe rețelele sociale. Acum, speră să finalizeze cea de-a doua căsuță până în vara anului 2027.

Deși a fost o experiență costisitoare și obositoare, cei doi cred că au economisit peste 100.000 de lire sterline realizând singuri cea mai mare parte a lucrărilor, cu ajutorul prietenului lor Ian, în vârstă de 62 de ani, constructor de meserie.

„Oamenii ne întreabă mereu cum am găsit satul, dar adevărul este că nu îl căutam. A fost o întâlnire întâmplătoare cu un prieten care avea o proprietate acolo și voia să o vândă. Chiar credem că toate astrele s-au aliniat. Am mers acolo și am găsit o ruină care fusese abandonată timp de 30 de ani, apoi am început să punem totul cap la cap.

Acum chiar ne-am pus pe treabă. Ne spunem uneori că nu ne vine să credem că tot acest loc este al nostru. Având în vedere de unde venim, nu cred că vom înceta vreodată să fim recunoscători că suntem aici. Mi se pare de-a dreptul incredibil”, spune Yip.

La vremea respectivă, foștii proprietari ai cătunului se răzgândiseră în privința vânzării, din cauza volumului uriaș de lucrări de restaurare necesare.

Întrucât legislația franceză le permitea să nu achite întreaga sumă decât la opt luni după cumpărare, Yip și Paul au început să lucreze în perioada pandemiei de COVID-19. Au câștigat bani din activitatea lor de grădinari peisagiști pentru a putea finaliza tranzacția.

Cei doi și-au documentat chiar și întregul parcurs al renovării și au apărut în emisiunea postului Channel 4, „Help! We Bought a French Village!” („Ajutor! Am cumpărat un sat francez!”), în care au prezentat procesul de transformare a proprietății.

Acum, Paul a dezvăluit că se află în plin proces de restaurare, după ani întregi în care au muncit pentru a transforma cătunul lor, numit La Buslière.

„Nu pot să vă explic îndeajuns de clar că, în afară de căsuțele unu și doi, celelalte trei căsuțe aveau acoperișurile complet acoperite de iederă. Practic, erau înghițite de natură. Economisim enorm de mulți bani făcând lucrările noi înșine”, a spus el.

Paul a explicat că prietenul lor Ian lucrează de 47 de ani în domeniul construcțiilor și restaurării clădirilor și că a acceptat să îi ajute la transformarea căsuțelor după ce a descoperit povestea cuplului pe canalul lor de YouTube.

„Știam cine este, iar în 2019 a făcut câteva reparații la prima căsuță”, a spus Paul.

„A reparat acoperișul și a făcut câteva lucrări minore. Apoi nu l-am mai văzut timp de patru ani, fără să știm că, între timp, urmărea canalul nostru de YouTube. Aveam o grindă uriașă de acoperiș, de aproximativ două tone, care trebuia scoasă, pentru că putrezise la unul dintre capete. Nu aveam nici oameni care să ne ajute, nici utilaje și nici bani. Povesteam pe YouTube ce se întâmplă și spuneam: «Nu știm ce să facem». A văzut videoclipul și, într-o zi, a apărut acolo și ne-a spus: «Haideți, băieți, să scoatem grinda asta!». În primele șase luni a lucrat fără să fie plătit”, a mai spus Paul.

Acum, însă, cuplul își permite să îi plătească lui Ian 1.000 de lire sterline pe săptămână, din banii câștigați pe YouTube.

„În fiecare zi vin cinci oameni care ne donează diverse lucruri, aduc piese de mobilier sau materiale pentru acoperiș. Nu vă pot spune ce comunitate am reușit să construim, într-un fel sau altul. În fiecare săptămână primim gratuit materiale în valoare de 400 de lire sterline, pe care le putem folosi. Toate acestea ne ajută să economisim foarte mulți bani. De exemplu, una dintre laturile acoperișului celei de-a treia căsuțe era într-o stare foarte proastă, iar ofertele pe care le-am primit pentru reparații se ridicau la 13.000 de lire sterline. Noi am făcut lucrarea cu doar 2.000 de lire, pentru că ne-am ocupat singuri de ea. Am economisit 11.000 de lire sterline doar la o singură latură a unui acoperiș. Dacă aplicăm același calcul fiecărei căsuțe, economia ajunge la 22.000 de lire pentru fiecare. Pentru șapte căsuțe, asta înseamnă că economisim imediat peste 100.000 de lire sterline”, a mai spus Paul.

După finalizarea proiectului de restaurare, cei doi plănuiesc să se mute definitiv în sat, în ciuda profitului pe care l-ar putea obține dacă ar închiria toate căsuțele turiștilor.

„Oamenii ne spun: «Când veți termina toate cele șapte căsuțe, veți face o grămadă de bani». Dar noi nu vrem să transformăm locul într-o metropolă. Fiecare oaspete care se cazează aici ne spune că nu îi vine să creadă cât de liniștit este. Nu există poluare luminoasă. Este un loc fantastic și nu vrem să îl stricăm umplând cele șapte căsuțe cu oameni. Celelalte clădiri le vom transforma în spații pentru ateliere. Ne-ar plăcea să organizăm aici târguri de vară și piețe. Am vrea ca o dată pe lună să organizăm proiecții de filme în aer liber și ateliere de preparat pizza - avem două cuptoare originale pentru pizza. În căsuțe nu vor exista lucruri precum televizoarele. Nu vom instala nici ferestre din PVC. Este un loc extraordinar și fascinant, iar noi vrem să ne asigurăm că oamenii au senzația că au călătorit înapoi în timp”, a mai spus Yip.