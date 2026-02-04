Un funcţionar italian a creat cu AI 59 de identităţi false ale unor românce pentru a încasa ajutoare sociale

Banii erau retrași periodic de la bancomate de către doi complici, care au fost identificați de anchetatori în timpul operațiunilor de filaj şi au fost prinşi în flagrant. Foto: Getty Images

Patru persoane sunt cercetate în Italia pentru că ar fi creat identităţi false cu ajutorul inteligenţei artificiale pentru 59 de femei românce fictive, toate cu câte cinci sau șase copii în întreținere, pentru care au încasat ajutoare sociale de la statul italian. Prejudiciul în acest caz este estimat la 1,4 milioane de euro.

Frauda ar fi fost comisă în provincia Bari și în provincia Foggia și a fost descoperită de Guardia di Finanza. În acest dosar sunt cercetaţi un funcționar de la evidența populației dintr-o localitate din nordul provinciei Bari și un angajat al unui centru de asistență fiscală din Foggia. Aceștia nu au fost vizați de măsuri restrictive, dar sunt investigați pentru rolul lor în mecanismul fraudei, relatează La Repubblica.

Procurorii din Foggia au dispus un sechestru preventiv de urgență asupra bunurilor a două persoane acuzate de înșelăciune în dauna statului italian. Printre bunurile confiscate se numără zece proprietăți, o mașină, numerar, 92 de conturi bancare și obiecte din aur.

Potrivit acuzării, funcţionarul anchetat pentru falsificare de documente publice este acuzat că a întocmit registre de domiciliu pentru 59 de femei declarate de origine română, şi a emis tot atâtea cărți de identitate false. Guardia di Finanza consideră că fețele și numele femeilor au fost „create cu ajutorul inteligenței artificiale”, după ce identitatea lor a fost verificată cu ajutorul carabinierilor și în colaborare cu autorităţile din mai multe ţări.

Conform anchetei, odată ce au fost generate fețele și identitățile false ale celor 59 de femei, un număr egal de contracte de muncă fictive au fost create la două companii agricole din Cerignola, pentru a putea demonstra cerințele necesare pentru cererile de ajutoare sociale, toate depuse la INPS de către angajatul centrului de asistență fiscală din Foggia, indicând 5-6 copii în întreținere pentru fiecare femeie, obținând astfel recunoașterea unui ajutor social mare care urma să fie lunar.

Presupusa escrocherie a fost apoi finalizată prin activarea a 59 de carduri înregistrate pe numele femeilor fictive și retragerea periodică de la bancomate a sumelor lunare provenite din ajutoare sociale, în medie de aproximativ 2.300 EUR pentru fiecare unitate familială fictivă.

Banii erau retrași periodic de la bancomate de către doi complici, care au fost identificați de anchetatori în timpul operațiunilor de filaj şi au fost prinşi în flagrant.