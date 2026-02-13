Un hoţ, care a jefuit 6 hoteluri într-o singură zi, a fost dat de gol de pozele de pe reţelele sociale

Un portar de hotel în vârstă de 28 de ani, a comis, cu ajutorul unui pistol, șase jafuri într-o singură zi la Roma și Ostia. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un bărbat în vârstă de 28 de ani, de origine marocană, a comis, cu ajutorul unui pistol, 6 jafuri într-o singură zi la mai multe hoteluri de la Roma şi din localitatea Ostia. Acesta a fost identificat de carabinieri în baza fotografiilor de pe contul său de pe reţelele sociale unde purta pălăria şi ochelarii de soare folosiţi în timpul infracţiunilor.

Alex Ouzounian , un portar de hotel în vârstă de 28 de ani, de origine marocană, dar născut la Roma, a comis, cu ajutorul unui pistol, șase jafuri la Roma și Ostia. A atacat mai multe hoteluri din apropierea gării Termini de la Roma și, în final, hotelul unde lucra de aproximativ o lună în localitatea Ostia, relatează La Repubblica.

Poliția îl căuta și l-a prins comparând imaginile de pe camerele de supraveghere ale hotelului cu o fotografie pe care el însuși o postase pe profilurile sale de socializare. Carabinierii l-au arestat pentru jaf calificat. Procurorii italieni îl acuză de șase jafuri, toate comise între 3 și 5 februarie.

Pe 3 februarie, bărbatul cu cagulă pe faţă, ochelari de soare şi pălărie, având asupra sa o armă, a intrat în Hotelul Giolli de pe Via Nazionale și a cerut banii. Apoi a făcut acelaşi lucru şi la Hotelul Patria de pe Via Torino, cu arma în mână, îndreptând-o spre portar și spre manager pentru a cere banii.

Apoi, la ora 16:20, a intrat la Hotelul St. Moritz şi a îndreptat o armă spre casieriță și i-a cerut să-i înmâneze încasările zilei. Dar toți clienții plătiseră cu cardul de debit, aşa că hoţul a plecat cu mâinile goale.

10 minute mai târziu bărbatul s-a întors la Hotelul Roma de pe Via Savoia, unde de data aceasta a reușit să obțină o mie de euro. Potrivit procurorilor, la miezul nopții, pe 5 februarie, el a comis un alt jaf la Hotelul Rom de pe Via Venezia, unde a intrat cu o armă și a ieșit cu 250 de euro.

Alex lucra ca portar la un hotel din Ostia de aproximativ o lună, unde proprietarii îi lăsaseră și o cameră. Acolo a comis ultimul său jaf. La ora 23:00, a intrat în Hotelul Sirenetta, i-a arătat portarului arma și a cerut 1.650 de euro în numerar. A fost arestat 24 de ore mai târziu.