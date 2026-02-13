Antena 3 CNN Externe Mapamond Un italian sărac a aflat abia la 75 de ani că avea dreptul la pensie şi a primit 106.000 de euro

un barbat care numara mai multe bancnote de euro
Bărbatul a obţinut o pensie de 1400 de euro şi sume restante în valoare de 106.000 de euro. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un bărbat în vârstă de 75 de ani din Genova, Italia, nu beneficiase de pensie până acum, dar a aflat că avea dreptul la 1.400 de euro pe lună, aşa că acum va primi o sumă compensatorie de 106.000 de euro.

Bărbatul s-a prezentat la ghişeu pentru a verifica dacă avea dreptul la o pensie socială, având în vedere vârsta sa înaintată. Funcţionarii publici au verificat situaţia bărbatului şi au constatat că acesta fusese și marinar și câștigase o contribuție maritimă, relatează Il Messaggero

După ce au solicitat și obținut situaţia sa de când lucrase ca marinar, funcţionarii au identificat perioadele de contribuții despre care se credea că au fost pierdute.

Aceste contribuții, fiind descoperite şi calculate, i-au permis bărbatului să obțină condiţiile necesare pentru a se califica pentru o pensie de 1.400 de euro pe lună și o sumă restantă de aproximativ 106.000 de euro .

