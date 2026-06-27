​Un italian şi o chinezoaică s-au îndrăgostit şi s-au căsătorit. Dar nu cunosc niciunul limba celuilalt și comunică cu Ai-ul

În aprilie a avut loc căsătoria civilă în orașul Giovinazzo. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un bărbat din Bari, Italia, în vârstă de 69 de ani şi o chinezoaică, în vârstă de 63 de ani, s-au îndrăgostit şi s-au căsătorit, dar pentru că nu cunosc limba celuilalt, comunică prin intermediul unor căşti care, cu ajutorul inteligenţei artificiale, le traduce în timp real ce vorbesc.

Cei doi s-au cunoscut prin intermediul unei agenții și după câteva luni au decis să înceapă o viață nouă împreună. S-au căsătorit în aprilie anul trecut. Francesco Cinquino și Sun Huiling vorbesc limbi diferite, el este din Bari, Italia, iar ea s-a născut în Zhejiang, în Republica Populară Chineză. Cei doi parteneri reuşesc să comunice cu ajutorul căștilor pe care le poartă, conectate la un traducător multilingv instantaneu. Aceştia au ajuns să se iubească atât de mult, încât, în câteva luni, au decis să depăşească diferența culturală şi lingvistică și să se căsătorească, relatează La Repubblica.

Amândoi sunt pensionari, Francesco are 69 de ani, este văduv de nouă ani, are doi copii și a fost muncitor feroviar. Sun are 63 de ani, a lucrat mai întâi într-o bancă și apoi ca administrator într-un bloc de locuinţe. Este divorțată de aproximativ douăzeci de ani și are un fiu care locuiește în China. Pasiunile ei includ fotografia și muzica, după cum o dovedește şi pianul pe care a decis să-l aducă cu ea din țara natală atunci când s-a mutat.

S-au cunoscut prima dată prin intermediul unei agenții în noiembrie anul trecut. După aproximativ o lună, Sun a mers în Italia cu o altă viză și de atunci cei doi nu s-au mai despărţit. Pe 10 aprilie, a avut loc căsătoria civilă în orașul Giovinazzo, unde Francesco și Sun locuiesc acum într-o casă însorită la doar câțiva pași de mare.

Când pregătesc prânzul, fiecare pregăteşte mâncarea sa tradiţională, cel puțin deocamdată. Învățarea limbilor și a rețetelor din alte culturi necesită timp, iar cei doi parteneri simt că au mult timp. „Amândoi am vrut să ne luăm viața de la capăt”, au declarat aceştia. „Cea mai mare dorință a noastră este să îmbătrânim împreună.”