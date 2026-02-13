Un om al străzii a fost surprins la volanul unui Ferrari circulând cu 247 km/h. Ce au descoperit polițiștii când l-au oprit

Deși se declarau fără venituri și beneficiau de ajutoare sociale, membrii familiei ar fi ascuns venituri importante. Foto: Profimedia

Un control de rutină pe autostrada A7, în zona Avignon (Vaucluse), s-a transformat într-o anchetă de proporții după ce jandarmii din Orange au surprins un Ferrari Portofino circulând cu 247 km/h. Mașina de lux, evaluată la aproximativ 200.000 de euro, a atras imediat atenția, scrie centrepresseaveyron.fr.

Surpriza a venit în momentul legitimării șoferului. Bărbatul le-a spus polițiștilor că este fără o persoană fără adăpost. Declarația a ridicat semne de întrebare evidente: cum poate o persoană fără adăpost să conducă un autoturism de asemenea valoare? Inițial, acesta a susținut că Ferrari-ul aparține mamei sale. De aici, cazul a luat o turnură neașteptată.

Suspiciuni de fraudă și spălare de bani

Verificările ulterioare au scos la iveală un mecanism complex pus la punct la nivelul familiei. Potrivit anchetatorilor, mai mulți membri ar fi fost implicați într-un sistem de fraudă fiscală și spălare de bani, prin intermediul unei societăți civile imobiliare.

Deși se declarau fără venituri și beneficiau de ajutoare sociale, membrii familiei ar fi ascuns venituri importante de autoritățile fiscale și de organismele de colectare a contribuțiilor. Prejudiciul estimat se ridică la 1,8 milioane de euro, la care se adaugă peste 1,6 milioane de euro venituri nedeclarate.

În contrast cu statutul de „persoane vulnerabile” pe care îl invocau, anchetatorii susțin că familia ducea un stil de viață luxos, cu vacanțe scumpe și bijuterii de mare valoare.

Bunuri confiscate și dosar penal

Ferrari-ul a fost confiscat încă de la oprirea din trafic, în 2025. Ulterior, pe 9 februarie 2026, autoritățile au pus sechestru pe bunuri în valoare de peste un milion de euro. Printre acestea se numără trei autoturisme, proprietăți imobiliare, arme și sume importante de bani în numerar.

Potrivit publicației L’Essor de la gendarmerie, patru membri ai familiei, șoferul, mama sa, fratele și sora, au fost reținuți în Roquebrune-sur-Argens (Var) și Montfermeil (Seine-Saint-Denis). Aceștia vor fi judecați la Tribunalul din Draguignan, pe 27 octombrie 2026, pentru muncă la negru, spălare de bani în formă agravată, abuz de bunuri sociale și înșelăciune.