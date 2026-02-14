Un oraș din Italia caută „evaluatori de mirosuri” pentru a identifica sursa duhorilor

2 minute de citit Publicat la 13:14 14 Feb 2026 Modificat la 13:14 14 Feb 2026

Valea Padului, Italia. sursa foto: Getty

Un oraș italian caută o echipă de persoane care să identifice mirosurile neplăcute, în încercarea de a îmbunătăți calitatea aerului, scrie The Guardian.

Bruno Beltrame, primarul din Brendola, o localitate mică din nordul provinciei Vicenza, a declarat că a demarat campania de recrutare pentru șase „evaluatori de mirosuri” după ce a primit reclamații privind „mirosuri neplăcute” din partea locuitorilor din cartierele situate în apropierea zonelor industriale.

Principala condiție pentru ocuparea postului este ca persoanele interesate să nu sufere de alergii sau boli respiratorii precum astmul. Cei selectați trebuie să dețină o mașină și un smartphone, care va fi folosit pentru a înregistra datele despre mirosuri într-o aplicație dedicată.

Sub coordonarea unei firme specializate în măsurarea mirosurilor, aceștia vor fi instruiți să facă diferența între diverse tipuri de mirosuri, de exemplu cele provenite din fabrici sau cele generate de deșeuri industriale ori canalizare.

Ulterior, vor avea misiunea de a merge în zonele vizate pentru a realiza evaluări senzoriale. Dacă este detectat un miros neplăcut, aceștia vor analiza aerul pentru o perioadă de timp, după care își vor înregistra observațiile în aplicație.

Scopul final al inițiativei, care ar urma să dureze șase luni, este identificarea sursei mirosurilor.

„Am făcut o investigație similară în urmă cu aproximativ cinci ani într-o zonă industrială apropiată de locul de unde provin acum mirosurile neplăcute”, a spus Beltrame. „În urma acelei investigații am reușit să identificăm companiile care emiteau mirosurile. Acum extindem aria geografică pentru a afla dacă aceleași companii au reluat degajarea mirosurilor sau dacă sunt altele”.

Vicenza se află în Valea Padului, o regiune geografică extinsă care cuprinde provinciile din jurul regiunii Veneto, precum și Piemont, Lombardia și Emilia-Romagna. Valea Padului este considerată una dintre cele mai afectate zone din Europa în ceea ce privește poluarea aerului.

„Suntem la capătul văii, chiar înainte de poalele Alpilor”, a spus Beltrame. „Este o provocare uriașă, pentru că aceste zone sunt printre cele mai productive, dar sunt și cele expuse riscului de a genera poluare”.

El a precizat că la nivel provincial există mai multe inițiative care urmăresc constant îmbunătățirea calității aerului și a apei. „Avem numeroase protocoale în vigoare, iar dacă firmele încalcă regulile sunt amendate sever”.

Brendola are aproximativ 4.000 de locuitori, care în ultimii ani au devenit mai preocupați de protejarea mediului.

„Dacă înainte poate erau mai nepăsători, astăzi sunt mai dornici să își îmbunătățească calitatea vieții și mediul înconjurător. Așa că atunci când văd deșeuri abandonate sau simt aer poluat, raportează. Suntem mulțumiți pentru că ne permite să intervenim rapid și să prevenim eventuale catastrofe mai grave”, explică edilul.

Autoritățile locale au publicat inițial anunțul pentru aceste posturi, care sunt plătite, înainte de Crăciun, însă nu s-a înscris nimeni, „poate pentru că a fost publicat prea aproape de sărbători, iar mulți au strâmbat din nas”, a spus Beltrame.

După republicarea anunțului pe Facebook în această săptămână, aproximativ o duzină de persoane au aplicat.

„Majoritatea sunt studenți care au câteva ore libere pe lângă cursuri și par foarte interesați”, a adăugat primarul.