Un român a fost reținut în Franța pentru o serie de spargeri de cazinouri. Cum a fost identificat

Patru cazinouri au fost jefuite / Foto: Hepta

Un român în vârstă de 31 de ani, implicat în mai multe dosare de criminalitate organizată în Europa, a fost arestat pe aeroportul din Bordeaux, după ce a fost identificat ca autor al patru spargeri de cazinouri pe baza probelor strânse de anchetatori. Acesta a fost condamnat la 30 de luni de închisoare, dintre care 12 cu suspendare, și interzis pe teritoriul francez pentru cinci ani.

Ancheta pare extrasă dintr-un thriller polițist, însă totul s-a petrecut cu adevărat. Concret: patru cazinouri jefuite, urme ADN găsite la fața locului, un telefon localizat cu precizie și, în final, un suspect reținut pe un aeroport internațional.

Unul dintre jafuri a avut loc în Gers, în localitatea Cazaubon. În noaptea de 11 august 2024, cazinoul din Barbotan-les-Thermes s-a închis la ora obișnuită, puțin după 2 dimineața, relatează publicaţia La Depeche.

La o oră distanță, după plecarea angajaților, camerele de supraveghere au surprins momentul în care doi indivizi au pătruns prin efracție în clădire.

Unul stătea de pază, iar celălalt s-a târât pe podea pentru a nu declanșa alarma. S-a îndreptat spre sala de jocuri, iar acolo a forțat șapte aparate de tip slot-machine și a încercat să deschidă un bancomat.

Planul le-a fost însă dat peste cap: alarma a pornit, iar jandarmii au ajuns rapid. Cei doi au reușit să fugă înainte de intervenție, fără să pună mâna pe vreun ban.

Prejudiciul total depășește 70.000 de euro

Aparatele erau goale, iar bancomatul prea greu și prea dificil de spart. Chiar și așa, pagubele materiale au fost estimate la 30.000 de euro.

La scurt timp de la sosirea anchetatorilor, aceștia au analizat urme de încălțăminte, au analizat punctele de acces forțate și au prelevat probe biologice pentru stabilirea unui profil ADN.

În urma investigațiilor, anchetatorii au descoperit că există conexiuni cu alte trei spargaeri: una la Alet-les-Bains, în Aude, cu două zile înainte, una la Saint-Honoré-les-Bains, în Nièvre, cu două luni în urmă, și o alta comisă la Andernos-les-Bains, în Gironde, a doua zi după jaful din Cazaubon.

În total, prejudiciul total depășește 70.000 de euro. Ancheta a fost extinsă la nivel național.

Probele prelevate pe bancomatul din Cazaubon au arătat că ADN-ul găsit acolo nu figura în bazele de date din Franța, însă a generat o potrivire într-un registru european.

Așa au ajuns anchetatorii la un român de 31 de ani, cunoscut în trecut pentru implicarea în dosare de criminalitate organizată în Anglia, Austria și Cehia.

Odată stabilită identitatea, polițiștii au analizat activitatea lui online și au dat peste un număr de telefon francez. Acesta fusese localizat exact în zonele celor patru spargeri, chiar în zilele în care au avut loc.

Duminica trecută, bărbatul a fost reținut pe aeroportul Bordeaux–Mérignac, imediat după ce a aterizat din Praga, și transferat ulterior în Gers.

În fața instanței, acesta a admis parțial implicarea în jaful din Cazaubon. „Eram doar complice”, a spus acesta.

Judecătorii l-au condamnat la 30 de luni de închisoare, dintre care 12 cu suspendare, precum și la interdicția de a intra pe teritoriul Franței în următorii cinci ani.