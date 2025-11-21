Un schelet de triceratops s-a vândut la licitație pentru suma de 5,3 milioane de dolari, la New York

1 minut de citit Publicat la 11:32 21 Noi 2025 Modificat la 11:33 21 Noi 2025

Fosila este cel mai complet schelet al unui exemplar tânăr de triceratops, un dinozaur ierbivor care a trăit în Cretacic / sursă foto: Getty Images

Un schelet de dinozaur triceratops tânăr a fost adjudecat în schimbul a 5,3 milioane de dolari la o licitaţie organizată miercuri la New York de casa Phillips, acesta fiind cel mai recent exemplu al tendinţei în creştere în ceea ce priveşte interesul colecţionarilor pentru obiecte din domeniul paleontologiei, transmite agenţia EFE, potrivit Agerpres.

Fosila, numită „Cera”, este cel mai complet schelet al unui exemplar tânăr de triceratops, un dinozaur ierbivor care a trăit în Cretacic, în urmă cu aproximativ 66 de milioane de ani.

Scheletul a fost descoperit în 2016 într-un sit din Dakota de Sud, SUA, a precizat casa de licitaţii.

„Cera” avea între 2 şi 6 ani când a murit, iar până în prezent s-au păstrat aproximativ 50% din craniu şi 70% din scheletul original. Din acest motiv, fosila este „extrem de neobişnuită”, oasele imature fiind fragile şi având tendinţa de a se fragmenta în timp, conform unui comunicat.

Interesul pentru fosile de dinozaur a crescut în ultimii ani

Licitaţia a pornit de la 2,5 milioane de dolari, iar suma s-a dublat, confirmând interesul din ultimii ani pentru fosile de dinozaur, o tendinţă care a atins un nou vârf în 2024, odată cu vânzarea celui mai scump schelet, cel al stegosaurului „Apex”, cu suma de 44,6 milioane de dolari.

„Apex” a fost achiziţionat de magnatul şi administratorul de fonduri Ken Griffith, care l-a împrumutat ulterior Muzeului American de Istorie Naturală (New York), unde este expus.

Preşedinta departamentului de vânzări private de la Phillips, Miety Heiden, a declarat într-un comunicat că „cererea” a inspirat oferta pentru "Cera", colecţionarii fiind, după cum a afirmat ea, „din ce în ce mai atraşi de obiecte neobişnuite şi extraordinare, care depăşesc categoriile tradiţionale ale obiectelor de colecţie”.

Scheletul "Cera" a fost vândut în cadrul unei licitaţii de artă modernă şi contemporană organizată de casa Phillips, care a reunit aproximativ 30 de lucrări, în frunte cu un tablou tulburător al lui Francis Bacon, „Study for Head of Isabel Rawsthorne and George Dyer”, vândut cu 16 milioane de dolari.