Un tânăr a fost obligat să plătească de trei ori prețul biletului de avion pentru un bagaj în plus: „A trebuit să mă împrumut”

Ajuns la aeroport, i s-a spus că pentru bagajul suplimentar de 25 de kilograme trebuie să achite 1.287 de euro / Foto: Getty Images

Andy Donovan, în vârstă de 23 de ani, a plătit 365 de euro pentru biletul de avion, iar în aeroport a trebuit să achite 1.287 de euro pentru bagajul suplimentar. El spune că nu știa despre această taxă și a fost nevoit să se împrumute pentru a se putea îmbarca.

Andy își plănuise o călătorie la Kingsbury, Melbourne, pentru șase luni, pentru a juca cricket în sezonul de vară australian. Inițial, acesta și-a rezervat un zbor cu compania Cathay Pacific, care includea o escală la Hong Kong.

În dimineața plecării însă, și-a schimbat biletul pentru un zbor Qatar Airways către Melbourne, după ce a aflat că super-taifunul Ragasa se îndrepta spre Hong Kong.

Schimbarea zborului a venit și cu o problemă: în loc de două valize de cală, cât permitea Cathay Pacific, a avut dreptul la una singură. Andy transporta două valize: una cu lucrurile personale și alta cu echipamentul de cricket și a încercat să achiziționeze un bagaj suplimentar online. El susține, însă, că platforma Qatar Airways se tot bloca.

Tânărul spune că nu i s-a explicat modul în care s-a calculat taxa

Ajuns la aeroport, i s-a spus că pentru bagajul suplimentar de 25 de kilograme trebuie să achite 1.287 de euro.

„Am crezut că pot plăti pentru bagajul suplimentar personal, la ghișeu, știam că va costa mai mult, dar nu m-am gândit că atât de mult. Era de câteva ori mai scump decât biletul în sine, nu avea niciun sens.

Am fost în stare de șoc. Nu aveam de ales decât să plătesc, pentru că aveam nevoie de echipamentul meu. Este personalizat pentru mine, făcut după specificațiile mele, așa că nu puteam pur și simplu să-l înlocuiesc. Ei te taxează per kilogram peste limită, iar eu aveam o valiză întreagă de 25 kg în plus. Nu mi s-a oferit opțiunea de a cumpăra un bagaj întreg suplimentar la aeroport”, a declarat Andy, director de marketing, potrivit Mirror.

El a spus că nu i s-a explicat modul în care s-a calculat taxa, dar a plătit pentru a putea totuși să zboare. Pe site-ul Qatar Airways se precizează că, în cele șase ore dinaintea zborului, pentru fiecare kilogram suplimentar de bagaj se percepe o taxă de 60 de dolari.

Pentru că nu avea de ales, el și-a sunat tatăl pentru a-l ajuta cu banii necesari. „Am fost nevoit să mă împrumut”, spune el.

Tânărul consideră că „cineva ar trebui să ajungă la închisoare pentru asta”.