Un val de praf saharian a acoperit cerul Atenei. Va ajunge și în România

1 minut de citit Publicat la 13:35 15 Feb 2026 Modificat la 13:35 15 Feb 2026

Val de praf saharian peste Atena. Foto Profimedia Images

Un val de praf saharian a acoperit Grecia, iar centrul Atenei a fost acoperit de praf duminică dimineață, cu intensitate maximă în jurul prânzului. Cele mai ridicate concentrații sunt prognozate în sudul țării, în special în Creta, Peloponez și zona sudică a Mării Egee, scrie publicația elenă Ellada 24. Și România se află sub influența masei de aer încărcate cu praf saharian.

Un strat gros de praf a acoperit Atena, prognoza anticipând concentrații mari de praf care „călătoresc” dinspre Deșertul Sahara și care vor atinge un vârf în următoarele ore, în principal în vest și sud, potrivit Observatorului Național din Atena.

Fenomenul va atinge intensitatea maximă duminică, începând cu ora 12:00, și va afecta cea mai mare parte a țării. Cele mai mari concentrații sunt așteptate în sudul Greciei, cu accent pe Creta, Peloponez și Marea Egee de Sud.

Se așteaptă concentrații semnificativ crescute chiar și în anumite părți din nordul Greciei și din sudul Balcanilor.

Sunt prognozate ploi abundente și furtuni până în această după-amiază în zone din vestul și nordul țării: în zona Corfu - Paxos în timpul orelor de prânz și după-amiază, în Epir până după-amiază, în estul Macedoniei și Tracia până târziu după-amiaza.

Vânturile sudice foarte puternice vor sufla astăzi în partea de est a țării și, în principal, în Marea Egee.

Astfel, condițiile meteo favorizează transportul semnificativ de praf african. Și România se află sub influența masei de aer încărcate cu praf saharian. Concentrațiile sunt reduse, însă în sud-estul țării pot apărea depuneri odată cu ploile, până în această seară.

Cel mai recent val de praf saharian în România a avut loc pe 20 noiembrie.