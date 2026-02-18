Victoria și David Beckham, petrecere de ziua de naștere a fiului lor Cruz, fără Brooklyn

Victoria Beckham a postat pe contul său de pe reţelele sociale o fotografie a familiei unite, care a sărbători evenimentul important. Sursa foto: captura Instagram/victoriabeckham

Chiar dacă Cruz Beckham împlinește 21 de ani pe 20 februarie, familia sa a dat deja startul sărbătoririi organizând o petrecere luni, 16 februarie. Încă o ocazie pentru ca întreaga familie să se reunească, dar şi de data aceasta fără prezenţa lui Brooklyn.

Victoria Beckham a postat pe contul său de pe reţelele sociale o fotografie a familiei unite, care a sărbători acest eveniment important, relatează Corriere della Sera. În fotografie, fosta Spice Girl apare alături de soțul ei, David Beckham, și de trei dintre copiii lor: Cruz și Romeo, însoțiți de partenerele lor și de cea mai mică dintre ei, Harper. Dar asta nu e tot: urmează alte câteva fotografii cu cupluri: Victoria cu soțul ei, cu fiul ei și David Beckham râzând lângă Cruz.

› Vezi galeria foto ‹

Însă, încă o dată, cel mai mare fiu al familiei, Brooklyn, este evident absent. Tensiunile dintre el și părinții săi sunt publice de luni de zile. Situația pare să fi ajuns la un punct de ruptură, deoarece Brooklyn Beckham a vorbit public despre comportamentul și presupusa manipulare a părinților săi, acuzându-i că încearcă să submineze căsnicia sa cu Nicola Peltz Beckham.

Aceste dezvăluiri au avut un impact major și au divizat profund celebra familie britanică. În timp ce încercările lui David și Victoria Beckham de a calma furia fiului lor s-au dovedit până acum zadarnice, Harper a făcut recent un gest simbolic. Sâmbătă, 14 februarie, de Ziua Îndrăgostiților, tânăra a distribuit pe Instagram o declarație de dragoste adresată celor trei bărbați din viața ei: frații ei. Fără a-l uita pe Brooklyn, aceasta a distribuit chiar și o fotografie cu acesta îmbrățișând-o cu tandrețe.