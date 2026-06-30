VIDEO La Milano a fost atât de cald încât un bărbat și-a gătit la soare friptura de vită

La Milano s-a înregistrat o temperatură care a atins 34 de grade la umbră, cu o temperatură maximă aşteptată de 36 de grade Celsius. Sursa foto: Getty Images

În condiţiile în care zilele acestea Italia este cuprinsă de un val de caniculă şi temperaturi extreme, un bărbat de la Milano a făcut un experiment neobişnuit: a gătit două felii de carne de vită la soare, demonstrând astfel efectul radiaţiilor solare în timpul zilelor caniculare, relatează La Stampa.

Imaginile arată două felii subțiri de carne de vită așezate pe un grătar din fontă, aşezat pe o măsuță, pe o terasă de la Milano. Carnea a fost gătită fără foc, doar prin expunere directă la soare. După 20 de minute, carnea părea deja gătită.

În acea zi termometrele au înregistrat o temperatură la suprafață de 50 de grade, nu suficientă pentru a asigura o gătire internă sigură, dar suficientă pentru a documenta efectul radiațiilor solare asupra unei probe organice.

Experimentul a fost efectuat duminică, 28 iunie, ziua în care autorităţile din Italia au emis o alertă portocalie pentru temperaturi ridicate. La Milano s-a înregistrat o temperatură care a atins 34 de grade la umbră, cu o temperatură maximă aşteptată de 36 de grade Celsius.