Vila din Toscana a tenorului Andrea Bocelli a fost jefuită. Hoţii au plecat cu bunuri în valoare de jumătate de milion de euro

Andrea Bocelli deține mai multe proprietăți în Toscana, dintre care unele sunt închiriate în timpul sezonului estival turiștilor cu venituri ridicate. Sursa foto: Hepta

Vila tenorului Andrea Bocelli din localitatea Forte dei Marmi, în Italia a fost jefuită vineri seară, iar hoții au reuşit să plece cu bunuri în valoare de jumătate de milion de euro. În momentul jafului, vila era închiriată de nişte turişti americani.

Din primele cercetări, a reieşit că este vorba despre un jaf meticulos planificat, iar hoţii au profitat de absența turiştilor care închiriaseră vila şi petreceau seara în oraş. Jaful a avut loc în noaptea de vineri, 26 iunie, spre sâmbătă, 27 iunie, în localitatea Forte dei Marmi, provincia Lucca, unde o bandă de hoți a vizat una dintre vilele deținute de familia tenorului Andrea Bocelli şi care era închiriată unei familii americane aflate în vacanță în Italia.

Conform Corriere della Sera, făptașii au acționat între orele 21:00 și miezul nopții, în timp ce oaspeții erau plecați. Odată intrați în locuință, bandiţii au răvășit încăperile și au fugit cu bijuterii, ceasuri de lux, bani lichizi și genți de firmă. Valoarea exactă a bunurilor furate este încă în curs de evaluare, însă primele estimări sugerează că aceasta s-ar putea apropia de 500.000 de euro.

Carabinierii investighează cazul, lucrând pentru a reconstitui fiecare etapă a jafului și pentru a-i identifica pe cei responsabili. Din primele cercetări a reieşit că vila nu era securizată corespunzător și că sistemul de alarmă, deși prezent, nu fusese activat în momentul jafului. Anchetatorii italieni vizionează imaginile surprinse de camerele de supraveghere pentru a identifica bandiţii.

Familia Bocelli deține mai multe proprietăți în Toscana, dintre care unele sunt închiriate în timpul sezonului estival turiștilor cu venituri ridicate.