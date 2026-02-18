Mark Carney a început construcția unei mega-alianțe anti-Trump. Cine ar urma să se alăture inițiativei canadiene

3 minute de citit Publicat la 23:28 18 Feb 2026 Modificat la 23:28 18 Feb 2026

Foto: Profimedia Images

Canada vrea să construiască un nou pol comercial anti-Trump după ce tarifele administrației americane împotriva aliaților și dușmanilor deopotrivă au provocat haos în comerțul internațional, relatează Politico.

Prim-ministrul Mark Carney vrea să aducă împreună două dintre cele mai mari blocuri comerciale ale lumii, într-o încercare de crea o contrapondere la Statele Unite și la politicile sale tot mai haotice.

Uniunea Europeană și un bloc de 12 țări din regiunea Indo-Pacificului au început discuțiile pentru formarea uneia dintre cele mai mari alianțe economice globale, au declarat pentru Politico mai multe surse familiarizate cu discuțiile.

Canada conduce efortul de a avansa aceste discuții. Prim-ministrul Mark Carney a devenit tot mai vocal în ce privește nevoia „puterilor mijlocii” de a se uni pentru a face față marilor puteri tot mai agresive, inclusiv Americii lui Trump.

„Canada intensifică eforturile de a construi o alianță între Parteneriatul Trans-Pacific (CPTPP sau TPP-11)” și Uniunea Europeană. Prin această alianță s-ar crea un nou bloc comercial cu o populație de 1,5 miliarde de oameni”, le-a spsu Carney liderilor mondiali și de business adunația la Davos.

Puterile mijlocii în acțiune

UE și CPTPP au început primele discuții pentru un acord menit să lege liniile de aprovizionare ale țărilor din al doilea bloc – Canada, Singapore, Mexic, Japonia, Vietnam, Malaezia și Australia – de Europa.

Astfel ar ajunge să aibă relații comerciale mai apropiate în jur de 40 de state din colțuri diferite ale lumii. Scopul este obținerea unei înțelegeri asupra așa-ziselor reguli ale originii produselor.

Aceste reguli determină „naționalitatea” economică a unui produs – o înțelegere ar permite producătorilor din cele două blocuri să facă schimb de bunuri și materii prime mult mai ușor, pe baza unei proceduri numită cumulare.

La începutul lunii, Carney și-a trimis reprezentantul personal în Uniunea Europeană, John Hannaford, în Singapore pentru a obține părerea liderilor regionali cu privire la un posibil acord.

„Avem progrese importante”, a declarat un oficial guvernamental canadian. „Am avut niște discuții foarte fructuoase cu ceilalți parteneri din jurul lumii”.

Uniunea Europeană și clubul din Indo-Pacific, cunoscut cu numele oficial și foarte lung de Acordul Cuprinzător și Progresiv pentru Parteneriatul Transpacific, au stabilit la finalul anului trecut că-și vor combina forța economică pentru a opri fragmentarea comerțului liber. Decizia a fost luată după ce Trump și-a anunțat noile tarife impuse aproape tuturor țărilor.

Europenii ar fi „dornici” să facă o alianță comercială anti-Trump

„Considerăm că o creștere a volumului comercial între UE și CPTPP ar fi foarte valoroasă și ar contribui la creșterea rezilienței lanțurilor de aprovizionare”, a declarat un oficial nipon.

Un acord asupra „regulilor de origine” ar fi un subiect interesant de explorat, a adăugat aceeași sursă, precizând, totuși, că „un deznodământ concret nu e de așteptat pe termen scurt”.

„Dacă Uniunea Europeană este pregătită să poarte această conversație, atunci cu siguranță că lucrurile ar deveni foarte interesante”, a declarat un alt diplomat comercial dintr-o altă țară CPTPP.

În UE, unii oficiali sunt „foarte dornici” să urmărească un potențial acord, conform unui reprezentant de business important.

Organizațiile de afaceri din întreaga Europă devin tot mai vocale în sprijinul acordului privind regulile de origine și fac presiuni asupra Comisiei și Regatului Unit să acționeze împreună pentru formarea acestui bloc. Camera de Comerț și Industrie a Germaniei (DIHK) și Camerele de Comerț Britanice susțin ferm pactul.

În cadrul celor două blocuri, aceste chestiuni „sunt discutate intern”, dar încă nu în mod public, a declarat Klemens Kober, director pentru politică comercială și relații transatlantice la DIHK. „Toți actorii relevanți analizează situația”.

„Dacă în cadrul acestor negocieri se va pune accent pe armonizarea acestor reguli și pe simplificarea lor cât mai mult posibil, asta ar putea fi avantajos pentru companiile germane”, a spus Kober.

UE are acorduri de liber schimb cu majoritatea membrilor CPTPP, inclusiv Noua Zeelandă, Japonia, Regatul Unit și Canada, a precizat el.

„Sperăm că, dacă acest lucru va fi un succes, dacă se pot vedea beneficii tangibile în diverse domenii, acest lucru ar putea încuraja și alte țări să se alăture și să coopereze într-un sens pozitiv”, a adăugat Kober. „Cu cât mai mulți, cu atât mai bine.”