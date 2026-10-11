Ministrul german al Economiei este blocat în Arabia Saudită, după atacul asupra aeroportului internațional din Riad

Katherina Reiche, ministrul german al Economiei. Sursă foto: Getty Images

Ministrul german al Economiei, Katherina Reiche, este blocată la Riad după atacul mortal asupra aeroportului atribuit rebelilor houthi din Yemen şi va rămâne în oraş până marţi, cu o zi mai mult decât era planificat, a indicat ministerul său pentru AFP duminică, citată de Agerpres.

„Din cauza închiderii aeroportului, călătoria de întoarcere programată pentru mâine probabil nu va putea avea loc conform planului", a declarat o purtătoare de cuvânt a Katherinei Reiche.

Ministrul conservator participă duminică şi luni la "Săptămâna Energiei" la Riad, unde participă la mese rotunde şi poartă "discuţii bilaterale cu reprezentanţi ai companiilor energetice, organizaţiilor internaţionale şi guvernelor", potrivit unui comunicat.

Întâlnirile Katherinei Reiche se vor desfăşura luni după cum este prevăzut, a asigurat purtătoarea de cuvânt care a adăugat că discuţiile privind posibilităţile de întoarcere în Germania sunt în desfăşurare.

Rebelii houthi din Yemen au revendicat duminică "operaţiuni de amploare" împotriva unor aeroporturi şi infrastructuri energetice saudite, după un atac sâmbătă care a făcut 13 morţi pe aeroportul internaţional din Riad, iar alte 309 de persoane sunt rănite. Printre victime se numără patru cetățeni saudiți, doi cetățeni din Bangladesh și câte o persoană din Statele Unite, Iordania, Palestina, Siria, Sudan și Egipt, a confirmat autoritatea saudită pentru aviație civilă.

Coaliția militară condusă de Arabia Saudită a amenințat că va riposta la atac, pe care l-a calificat drept "crimă de război" și pe care l-a pus pe seama rebelilor houthi din Yemen.

Atacul de sâmbătă a fost cel mai sângeros din regat începând cu mai 2015.

Luptele dintre forțele guvernamentale yemenite susținute de Arabia Saudită și houthi, sprijiniți de Iran și care controlează cea mai mare parte a țării, s-au intensificat în ultima perioadă.

Conflictul s-a agravat după ce houthii au cucerit, într-o ofensivă rapidă, porțiuni strategice ale coastei Mării Roșii. Printre acestea se numără portul Mokha de pe strâmtoarea Bab al-Mandab, cel mai îngust punct al Mării Roșii și un nod esențial pentru transportul maritim global. Forțele pro-guvernamentale yemenite au anunțat între timp că au "securizat" strâmtoarea de la capătul sudic al Mării Roșii.